Svet

SIRSKI ŠOKIRAO IZJAVOM: Nećete verovati koliko puta je Ukrajina napala rusku teritoriju prošlog meseca

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

10. 10. 2025. u 16:34

KIJEV je u septembru 70 puta napala rusku teritoriju, izjavio je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski.

СИРСКИ ШОКИРАО ИЗЈАВОМ: Нећете веровати колико пута је Украјина напала руску територију прошлог месеца

Foto: Profimedia/Ilustracija/liveuamap/Mіnіsterstvo oboroni Ukraїni

"Uništavamo proizvodnju goriva i maziva, eksploziva i drugih komponenti ruskog vojno-industrijskog kompleksa u zemlji agresoru", napisao je Aleksandar Sirski u objavi na Fejsbuku.

Prema njegovim rečima, prerada nafte u Rusiji je smanjena za 21 odsto.

Sirski je u sredu, na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, naveo da su, od početka kontraofanzive ukrajinskih snaga u Dobropolju, ruske snage zabeležile gubitke od čak 12.000 ljudi.

(Tanjug)

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

PORUKA MOSKVE ZAPADU? Rusija spremna na ustupke
Svet

0 1

PORUKA MOSKVE ZAPADU? Rusija spremna na ustupke

RUSIJA je, po rezultatima susreta predsednika RF i SAD, Vladimira Putina i Donalda Trampa u Enkoridžu, spremna na određene korake u susret po pitanju ukrajinskog skuoba, izjavio je za „Komersant“ pomoćnik ruskog lidera Jurij Ušakov.

10. 10. 2025. u 17:21

Politika
Tenis
Fudbal
LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd

LC Waikiki obeležava desetogodišnjicu poslovanja u Srbiji otvaranjem flagship radnje u Galeriji Beograd