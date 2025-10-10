SIRSKI ŠOKIRAO IZJAVOM: Nećete verovati koliko puta je Ukrajina napala rusku teritoriju prošlog meseca
KIJEV je u septembru 70 puta napala rusku teritoriju, izjavio je vrhovni komandant Oružanih snaga Ukrajine general Aleksandar Sirski.
"Uništavamo proizvodnju goriva i maziva, eksploziva i drugih komponenti ruskog vojno-industrijskog kompleksa u zemlji agresoru", napisao je Aleksandar Sirski u objavi na Fejsbuku.
Prema njegovim rečima, prerada nafte u Rusiji je smanjena za 21 odsto.
Sirski je u sredu, na sastanku sa predsednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim, naveo da su, od početka kontraofanzive ukrajinskih snaga u Dobropolju, ruske snage zabeležile gubitke od čak 12.000 ljudi.
(Tanjug)
