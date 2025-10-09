Svet

HOĆE LI BITI NOVOG SUSRETA PUTINA I TRAMPA: Peskov se oglasio o dijalogu o Ukrajini

09. 10. 2025. u 11:09

NOVI susret predsednika Rusije i SAD Vladimira Putina i Donalda Trampa trenutno nije na dnevnom redu, rekao je portparol Kremlja Dmitrij Peskov.

Foto: Profimedia

- Prosto nije na dnevnom redu - rekao je on.

Komentarišući izjavu zamenika ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Rjabkova o tome da je impuls sa sastanka dvojice lidera u Enkoridžu u pogledu rešavanja ukrajinske krize mirnim putem u značajnoj meri iscrpljen, Peskov je rekao da je došlo do ozbiljne pauze u dijalogu Moskve i Vašingtona o Ukrajini.

- Došlo je do ozbiljne pauze - rekao je on novinarima.

Portparol Kremlja je ponovio da do sada nije bilo suštinskog odgovora na ruski predlog u vezi sa sporazumom START.

(Sputnjik)

