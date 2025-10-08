LEKORNI PORUČIO MAKRONU: Treba da u narednih 48 sati imenuješ novog premijera

DOSKORAŠNjI premijer Francuske Sebastijen Lekorni izjavio je danas da je potrebno da predsednik te zemlje Emanuel Makron imenuje novog premijera u narednih 48 sati.

Foto: Profimedia

On je za telefviziju Frans2 rekao da je njegova misija završena nakon što je u poslednja dva dana obavio "završne pregovore" sa predstavnicima političkih snaga, ocenivši da je radio "u teškim uslovima".

-Istina je da me je predsednik republike vratio na 48 sati jer je postojala mreža za vođenje završnih pregovora. Podneo sam ostavku u ponedeljak ujutro. Mislim da sam pokazao da ne jurim posao. Pristao sam da radim u uslovima koji nisu bili laki. Smatram da je moja misija završena, rekao je Lekorni.

On je istakao da većina poslanika u francuskom parlamentu odbacuje raspuštanje tog tela, jer misle da to ne donosi rešenje.

-Postoji nekoliko grupa koje su spremne na dogovor o budžetu, rekao je Lekorni i posebno naveo da su levičarski poslanici spremni za to.

On je ocenio da bi Makron trebalo da imenuje novog premijera u narednih 48 sati.

-Sledeća vlada mora biti potpuno odvojena od predsedničkih ambicija 2027. godine. Niko ne želi kompromis ali relativna većina može da bude vlast, naveo je Lekorni.

Rekao je da i dalje postoji platforma poslanika koji žele "manje-više" istu stvar.

Smatra da je potrebno pronaći način da se debata o penzionoj reformi ipak održi.

-To je najtrnovitije pitanje. Postoji mnogo protivljenja. Ne možemo da porićemo demografiju, već uravnotežiti sistem, rekao je Lekorni.

Kad je reč o troškovima moguće obustave penzione reforme, on ih je procenio na "ne manje od tri milijarde evra onoga što se može razmotriti u okviru 2027. godine".

On je najavio da će narednog ponedeljka biri podnet nacrt budžeta u kojem će "biti mnogo toga za raspravu".

-Sve političke stranke koje su došle kod mene rekle su da ne bi trebalo da rizikujemo da ne usvojimo budžet do kraja decembra. Pobrinuo sam se, čak i ako neće biti savršen, pošto sam nedavno imenovan, da nacrt budžeta bude podnet u ponedeljak, rekao je Lekorni.

Naveo je da se u parlamentu može voditi debata i o većim porezima.

-Povećanje poreza je totem za Francuze. Javno kažem, ako se određeni porezi mogu povećati, onda za to mora postojati opravdanje, rekao je Lekorni.

Ocenio je da još nije vreme da Francuska dobije novog predsednika.

-Ne smemo potceniti međunarodnu napetost koju Makron mora da reši. Više nismo dovoljno moćni da bi Francuska bila samoodrživa. Neophodan je određeni stepen energije i preuzimanja rizika.

Sebastijan Lekorni, koji je imenovan za premijera 9. septembra i formirao vladu svega 14 sati pre ostavke, bio je treći francuski premijer za manje od godinu dana, a peti za dve godine.

On je 5. oktobra imenovao ministre u svojoj vladi, a sutradan je podneo ostavku na premijersko mesto.

U poslednja dva dana vodio je razgovore sa predstavnicima političkih snaga o tome ko bi mogao da vodi kabinet, a neke stranke zahtevaju premijera iz levice.

(Tanjug)

