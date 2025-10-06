LAGARD UPOZORILA BRISEL: Korišćenje ruske imovine mora biti po međunarodnom pravu

PREDSEDNICA Evropske centralne banke, Kristin Lagard ukazala je danas na neophodnost poštovanja međunarodnog prava prilikom razmatranja korišćenja imobilisane ruske imovine za pomoć Ukrajini.

Foto: Tanjug/AP

- Svaka predložena šema mora da bude u skladu sa međunarodnim pravilima, osiguravajući da se principi zakonitosti poštuju u finansijskoj i geopolitičkoj areni - istakla je Lagard tokom sednice sa evropskim poslanicima u Strazburu, komentarišući kontinuirane napore EU da pronađe mehanizme za korišćenje delova od procenjenih 210 milijardi evra ruske suverene imovine zamrznute na Zapadu nakon napada na Ukrajinu.

Pored toga, Lagard je istakla da EU mora da iskoristi "jedinstvenu priliku" da zameni dominaciju američkog dolara i ojača ulogu evra na globalnoj sceni, prenosi Evroaktiv.

- Trenutna geopolitička nestabilnost pruža kreatorima politike EU jedinstvenu priliku, da ojačaju ulogu evra na globalnoj sceni. Svet je u tranziciji. Geopolitičke promene i povećana politička neizvesnost podsećaju nas da globalna pozicija bilo koje valute nije zagarantovana. Mora da se zasluži - istakla je predsednica ECB.

Kako je navela "globalniji" evro bi omogućio preduzećima, domaćinstvima i vladama u zoni jedinstvene valute od 20 zemalja da uživaju u nižim troškovima zaduživanja, "baš kao što je globalna potražnja za imovinom denominiranom u dolarima pružila Vašingtonu prekomernu privilegiju konstantno niskih kamatnih stopa uprkos godinama rastućeg budžetskog deficita" Da bi se to postiglo, dodala je, "Evropa mora da uradi svoj domaći zadatak i ojača svoje temelje" integracijom tržišta kapitala, očuvanjem nezavisnosti centralnih banaka, produbljivanjem trgovinskih veza sa trećim zemljama, razvojem "digitalnog evra" koji ne zavisi od američke platne infrastrukture i izdavanjem "bezbednog i likvidnog fonda javnog duga EU".

- Evro može da bude više od valute kontinenta i simbola jedinstva; može postati globalno sidro poverenja - istakla je Lagard i dodala da bi kreatori politike bloka trebalo da pomognu da se "ta vizija, taj san, pretvori u stvarnost".

Sveobuhvatne tarife američkog predsednika Donalda Trampa i napadi na nezavisnost Federalnih rezervi SAD izazvali su duboku zabrinutost investitora oko budućnosti američkog dolara, koji dominira globalnim finansijama od kraja Drugog svetskog rata. Dolar je pao za blizu 12 odstou odnosu na evro od početka ove godine, jer su investitori nastojali da se zaštite od neizvesnosti američke politike smanjenjem svoje izloženosti imovini denominiranoj u dolarima.

Uprkos padu, dolar trenutno čini 60 odsto globalnih deviznih rezervi, što je daleko iznad udela evra od 20 odsto, koji je zauzvrat znatno ispred drugih konkurentskih valuta, uključujući kineski renminbi, sa 2 odsto, navodi Evroaktiv.

I druge zemlje, uključujući grupu zemalja "BRIKS" takođe su poslednjih godina nastojale da "dedolarizuju" globalni platni sistem, uprkos Trampovim pretnjama da će uvesti 100 odsto carine zemljama koje žele da se odmaknu od američkog dolara.

(Tanjug)