MAKRON PORUČIO LEKORNIJU: Imaš rok da do sutra uveče formiraš vladu

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron dao je premijeru Sebastijanu Lekorniju rok da do nedelje uveče formira vladu, naveo je neimenovani zvaničnik partije Renesansa.

Odluka o novoj vladi trebalo bi da bude objavljena najkasnije do ponedeljka ujutru, prenosi televizija BFM.

Makron je zatražio od premijera da izabere kompaktan tim sastavljen od 25 ili 26 ministara i državnih sekretara, koji bi bili “veoma politički ukorenjeni u regionima, i sposobni da razgovaraju sa levicom”, navodi francuska tv.

Ministar regionalnog planiranja u ostavci Fransoa Rebsamen informisao je, u međuvremenu, Lekornija da neće biti deo njegove vlade.

-Moja uverenja kao pripadnika levice su progresivna, posvećena fiskalnoj i socijalnoj pravdi, smanjenju nejednakosti i koncepciji decentralizacije, a što me je sve navelo da napravim ovakav izbor, naveo je on.

Rebsamen je poželeo novoj vladi uspeh u interesu francuskog naroda kojem je, kako je naveo, potrebna stabilnost, dodajući da će joj pružiti svu podršku.

Lekorni je ranije naveo da planira da uvede porez pojedincima sa godišnjim prihodima većim od 250.000 evra, da bi pridobio opozicione socijaliste da podrže budžet za njegovu vladu za 2026. godinu, objavio je danas finansijski dnevnik "L'eko".

List je naveo da Lekornij planira dve mere, od kojih bi svaka bila usmerena na poreske obveznike koji prijavljuju prihod veći od 250.000 evra, odnosno 500.000 evra za bračne parove, da bi se naredne godine povećali budžetski prihodi za dodatne tri milijarde evra, prenosi Rojters.

Prva mera bi bila obnavljanje jednokratnog poreza koji je prošle godine uveo Lekornijev prethodnik Fransoa Bajru takozvani CDHR (diferencijalni doprinos na visoke prihode), odnosno "minimalni porez", čiji je cilj da se obezbedi da sva domaćinstva sa visokim prihodima plate najmanje 20 odsto svog prihoda na ime poreza.

Manjinska vlada, takođe, želi da suzbije praksu superbogatih da koriste holding kompanije kao svojevrsnu kasicu prasicu, navodi se, u sklopu akcije protiv poreske optimizacije koju vodi odlazeća sekretrarka za budžet i javne potrošnje Ameli de Monšalen.

"Eho" navodi da je Ministarstvo finansija identifikovalo oko 30.000 finansijskih struktura koje bi bile obuhvaćene ovom merom, posebno onih koje ubiru dividende, ali ih nikada ne redistribuiraju, čime se izbegava plaćanje poreza na dividende.

Prema pisanju lista, mera koja se odnosi na holding kompanije trebalo bi da donese nešto više od milijardu evra u 2026. godini, a zajedno sa drugim merama, ukupni očekivani dodatni doprinos najbogatijih pojedinaca iznosio bi između četiri i 4,5 milijardi evra.

Lekorni je prošlog meseca postao peti premijer predsednika Francuske Emanuela Makrona u poslednje dve godine, nakon što je parlament smenio Bajrua zbog njegovih planova da naredne godine sprovede budžetsko smanjenje od 44 milijarde evra.

