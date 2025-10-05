AMERIČKI DIPLOMATA: Hamas će dobiti ultimatum tokom pregovora o planu za Gazu
HAMAS će tokom predstojećih pregovora o predlogu predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa za rešavanje situacije u Gazi biti suočen sa jasnim ultimatumom, smatra bivši američki diplomata Tomas Vorik, viši saradnik Atlantskog saveta.
-Moramo da budemo vrlo direktni i jasni u vezi s onim što će se dogoditi tokom pregovora koji počinju sutra u Šarm el Šeiku, rekao je Vorik za Al Džaziru.
On je naveo da će Hamasu biti postavljeno direktno pitanje da li je spreman da odmah oslobodi taoce.
Odgovor, prema njegovim rečima, verovatno će biti negativan, uz uslovljavanje izraelskim povlačenjem sa pojedinih teritorija.
Vorik je dodao da će Hamas potom biti suočen sa stavkom iz Trampovog plana u 20 tačaka, prema kojoj mora da bude razoružan.
-Biće upitani “Kakav je vaš odgovor na zahtev iz Trampovog plana da se razoružate i predate oružje?” Hamas će verovatno odgovoriti da na to nije spreman, naročito kada je reč o automatskom oružju poput pušaka AK-47, naveo je Vorik.
Prema njegovim rečima, Hamas će biti obavešten da su ti zahtevi nepromenljivi i da predstavljaju osnovu daljih koraka.
-Biće im jasno stavljeno do znanja - ili pristajete na Trampov plan, uključujući razoružanje i oslobađanje talaca u narednim danima, ili se rat nastavlja, naglasio je Vorik.
(Tanjug)
