UHAPŠEN MUŠKARAC IZ AMSTERDAMA: Finansirao teroriste bitkoinima

MUŠKARAC iz Amsterdama uhapšen je ove sedmice zbog sumnje da je finansirao terorizam bitkoinima i kršio Zakon o sankcijama, saopštila je danas agencija holandske vlade za istraživanje finansijskog kriminala (FIOD).

Foto Shutterstock

U saopštenju se navodi da je muškarac pušten nakon ispitivanja, a da je

2019. i 2020. godine prebacio više od 5.000 evra u bitkoinima na "adrese koje koriste pojedinci povezani sa terorističkim organizacijama", preneo je NL Tajms.

Nije navedeno koja je teroristička organizacija bila umešana.

Muškarac je uhapšen 1. oktobra, a istražitelji su pretražili dve kuće u Amsterdamu i zaplenili mobilne telefone i druge nosače podataka radi dalje istrage.

(Tanjug)

