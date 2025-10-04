Svet

UHAPŠEN MUŠKARAC IZ AMSTERDAMA: Finansirao teroriste bitkoinima

Предраг Стојковић
04. 10. 2025. u 00:11

MUŠKARAC iz Amsterdama uhapšen je ove sedmice zbog sumnje da je finansirao terorizam bitkoinima i kršio Zakon o sankcijama, saopštila je danas agencija holandske vlade za istraživanje finansijskog kriminala (FIOD).

Foto Shutterstock

U saopštenju se navodi da je muškarac pušten nakon ispitivanja, a da je

2019. i 2020. godine prebacio više od 5.000 evra u bitkoinima na "adrese koje koriste pojedinci povezani sa terorističkim organizacijama", preneo je NL Tajms.

Nije navedeno koja je teroristička organizacija bila umešana.

Muškarac je uhapšen 1. oktobra, a istražitelji su pretražili dve kuće u Amsterdamu i zaplenili mobilne telefone i druge nosače podataka radi dalje istrage.

(Tanjug)

