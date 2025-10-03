FT: Trampov uži krug radikalno promenio svoj stav o Rusiji

UŽI krug američkog predsednika Donalda Trampa radikalno je promenio svoj stav o Rusiji, javlja „Fajnenšel tajms“, pozivajući se na izvore.

Foto: Printskrin

Napominje se da je Tramp i dalje protiv korišćenja sredstava poreskih obveznika SAD za pomoć Ukrajini, ali je istovremeno naredio vojsci da počne sa pripremama za prenos dodatnih obaveštajnih podataka Kijevu za napade na energetska postrojenja u Rusiji.

Novinari su ranije naveli da SAD vrše pritisak na NATO saveznike da prošire razmenu obaveštajnih podataka sa Ukrajinom.