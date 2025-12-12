KINA POKORILA NEBO Pentagon neprijatno iznenađen: Peking lansirao dron dugačak 16 metara, evo za šta će se koristiti (VIDEO)

Svet

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 16:00

VELIKA kineska bespilotna letelica, nazvana "đijutijan", završila je svoj prvi let, saopštila je Kineska korporacija za vazduhoplovnu industriju (AVIC).

Foto printskrin Jutjub/CGTN

Dron domaće proizvodnje opšte namene, dužine 16,35 metara i raspona krila 25 metara, poleteo je u Pučengu, u severozapadnoj kineskoj provinciji Šansi, prenosi "Sinhua".

Ova letelica ima poletnu težinu od 16 tona, a prema rečima konstruktora, može da radi do 12 sati sa dometom od 7.000 kilometara.

Sa velikim nosivošću, visokim operativnim plafonom, širokim opsegom brzina i mogućnostima kratkog poletanja i sletanja, bespilotna letelica je dizajnirana za raznovrsne civilne misije, navodi agencija.

Međutim, "Blumberg" piše da dron, koji je prvi put predstavljen prošle godine na aeromitingu u Žuhaiju, može da se koristi i u vojne svrhe.

Može da ponese do šest tona tereta i ima osam tačaka za kačenje navođenih bombi, raketa vazduh-vazduh, protivbrodskih raketa i dronova "kamikaza".

U trupu može se da prevozi i više od 100 malih dronova namenjenih lansiranju u rojevima koji bi trebalo da savladaju neprijateljsku PVO odbranu.

Ipak, stručnjaci za naoružanje upozoravaju da bi njegova veličina mogla smanjiti njegovu "nevidljivost" u borbenim uslovima.

Kina je postigla stabilan napredak u razvoju bespilotnih sistema, privlačeći pažnju platformama kao što su njeni prvi amfibijski jurišni brodovi nove generacije, koji se smatraju najvećim te vrste.

"Đijutijan" znači "devet nebesa" – u kineskoj tradiciji izraz za veoma visoke slojeve neba.

