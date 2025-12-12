KINA POKORILA NEBO Pentagon neprijatno iznenađen: Peking lansirao dron dugačak 16 metara, evo za šta će se koristiti (VIDEO)

VELIKA kineska bespilotna letelica, nazvana "đijutijan", završila je svoj prvi let, saopštila je Kineska korporacija za vazduhoplovnu industriju (AVIC).

Dron domaće proizvodnje opšte namene, dužine 16,35 metara i raspona krila 25 metara, poleteo je u Pučengu, u severozapadnoj kineskoj provinciji Šansi, prenosi "Sinhua".

Ova letelica ima poletnu težinu od 16 tona, a prema rečima konstruktora, može da radi do 12 sati sa dometom od 7.000 kilometara.

Sa velikim nosivošću, visokim operativnim plafonom, širokim opsegom brzina i mogućnostima kratkog poletanja i sletanja, bespilotna letelica je dizajnirana za raznovrsne civilne misije, navodi agencija.

Međutim, "Blumberg" piše da dron, koji je prvi put predstavljen prošle godine na aeromitingu u Žuhaiju, može da se koristi i u vojne svrhe.

Može da ponese do šest tona tereta i ima osam tačaka za kačenje navođenih bombi, raketa vazduh-vazduh, protivbrodskih raketa i dronova "kamikaza".

U trupu može se da prevozi i više od 100 malih dronova namenjenih lansiranju u rojevima koji bi trebalo da savladaju neprijateljsku PVO odbranu.

Ipak, stručnjaci za naoružanje upozoravaju da bi njegova veličina mogla smanjiti njegovu "nevidljivost" u borbenim uslovima.

Kina je postigla stabilan napredak u razvoju bespilotnih sistema, privlačeći pažnju platformama kao što su njeni prvi amfibijski jurišni brodovi nove generacije, koji se smatraju najvećim te vrste.

"Đijutijan" znači "devet nebesa" – u kineskoj tradiciji izraz za veoma visoke slojeve neba.

