UKRADENI TRAKTORI U EMILIJA ROMANJI PREBACIVANI U ALBANIJU: Razbijena banda iz Modene i Parme
BANDA lopova poljoprivrednih traktora na području Modene razbijena je posle operacije istražne jedinice karabinjera, izvršen je nalog za hapšenje, potvrđene preventivne zatvorske kazne, a protiv četvorice albanskih državljana, starosti 21, 44, 46 i 58 godina, koji su ukrali 28 vozila, od kojih je kasnije pronađeno 22 i vraćeno vlasnicima.
Ukradena roba vredna je 2,5 miliona evra, optužbe uključuju zaveru za krađu poljoprivrednih traktora, primanje ukradene robe i pranje novca od ukradenih vozila. Istraga je počela u septembru 2025. godine posle povećanja krađa poljoprivrednih mašina tokom leta, posebno posle krađe četiri vozila sa farme u San Prosperu i dva druga u mestu Zoka.
Rad istražitelja zasnovan je na prisluškivanim telefonskim razgovorima i snimcima nadzormih kamera, tako je povezao moguće počinioce, četvoricu uhapšenih, sa drugim krađama koje su se dogodile u provincijama Bolonje, Parme, Ređo Emilije i Pijemonta. Otkriveno je da su ta četvorica redovno vršili preglede na licu mesta, koristeći ukradene automobile, za krađu traktora koje su zatim skrivali u teško dostupnim područjima, kako bi bili sigurni da nisu opremljeni sistemima za satelitsko praćenje.
Ukradena vozila su zatim utovarena na poluprikolicu u vlasništvu jednog od četvorice, kako bi bila prevezena „kopnenim putem“ u Albaniju.
