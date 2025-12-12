Svet

UKRADENI TRAKTORI U EMILIJA ROMANJI PREBACIVANI U ALBANIJU: Razbijena banda iz Modene i Parme

Milica Ostojić

12. 12. 2025. u 16:13

BANDA lopova poljoprivrednih traktora na području Modene razbijena je posle operacije istražne jedinice karabinjera, izvršen je nalog za hapšenje, potvrđene preventivne zatvorske kazne, a protiv četvorice albanskih državljana, starosti 21, 44, 46 i 58 godina, koji su ukrali 28 vozila, od kojih je kasnije pronađeno 22 i vraćeno vlasnicima.

УКРАДЕНИ ТРАКТОРИ У ЕМИЛИЈА РОМАЊИ ПРЕБАЦИВАНИ У АЛБАНИЈУ: Разбијена банда из Модене и Парме

Foto: Printskrin TV Pink

Ukradena roba vredna je 2,5 miliona evra, optužbe uključuju zaveru za krađu poljoprivrednih traktora, primanje ukradene robe i pranje novca od ukradenih vozila. Istraga je počela u septembru 2025. godine posle povećanja krađa poljoprivrednih mašina tokom leta, posebno posle krađe četiri vozila sa farme u San Prosperu i dva druga u mestu Zoka.

Rad istražitelja zasnovan je na prisluškivanim telefonskim razgovorima i snimcima nadzormih kamera, tako je povezao moguće počinioce, četvoricu uhapšenih, sa drugim krađama koje su se dogodile u provincijama Bolonje, Parme, Ređo Emilije i Pijemonta. Otkriveno je da su ta četvorica redovno vršili preglede na licu mesta, koristeći ukradene automobile, za krađu traktora koje su zatim skrivali u teško dostupnim područjima, kako bi bili sigurni da nisu opremljeni sistemima za satelitsko praćenje.

Ukradena vozila su zatim utovarena na poluprikolicu u vlasništvu jednog od četvorice, kako bi bila prevezena „kopnenim putem“ u Albaniju.

SREĆKO Stefanović (22), Saša Stanković (22) i Dalibor Petrović (24) oglašeni su danas krivim u Višem sudu u Beogradu za teško ubistvo Stanimira Brajkovića (74) na bezobziran i nasilnički način u zatvoru Padinska Skela početkom februara 2024. godine. Ovom prvostepenom presudom Stefanović je osuđen na 19 godina zatvora, a Stanković i Petrović na po 18 godina.

