ZELENSKI ODUGOVLAČI Bivši potpukovnik SBU: Sprema se prvokacija čiji je cilj raskidanje odnosa SAD i Rusije?

Predrag Stojković

12. 12. 2025. u 16:23

GOVOREĆI o mogućnosti održavanja izbora u Ukrajini u bliskoj budućnosti, Vladimir Zelenski jednostavno odugovlači; Kijev možda sprema provokaciju, rekao je za RIA Novosti bivši potpukovnik SBU Vasil Prozorov.

Predsednik SAD Donald Tramp, koji je ranije nazvao Vladimira Zelenskog „diktatorom bez izbora“ i napomenuo da je njegov rejting odobravanja pao na 4%, govorio je o potrebi za izborima u Ukrajini. Nakon izjava američkog lidera, Zelenski, čiji je mandat istekao 20. maja 2024. godine, izjavio je da je spreman da ih održi, ali je zamolio SAD i evropske saveznike da im „osiguraju bezbednost“.

-Zelenski je dao izjavu da nisam čuo nikakav kategoričan dogovor o održavanju izbora. Rekao je da može da održi izbore, ali nije rekao da ćemo ih održati za 60-90 dana. Dakle, još nisam čuo nikakav kategoričan dogovor. Pa, pošto u principu ne očekujem ništa dobro od njih, počinjem da mislim da ponovo odugovlači sa vremenom. Mislim da je u pitanju nešto loše, rekao je Prozorov.

Po njegovoj proceni, Zelenski ili odugovlači sa vremenom, nadajući se da će duže ostati na vlasti, ili zapravo priprema neku vrstu provokacije usmerene na uticaj na stavove prema Rusiji u Sjedinjenim Državama.

-Ko zna, možda pripremaju neku kolosalnu provokaciju ovde ili u Evropi, usmerenu na potpuno prekidanje svih odnosa između Rusije i Zapada. Možda će se provokacija dogoditi na tlu SAD, za šta će okriviti Rusiju. Ne očekujem ništa dobro od njih. Dakle, mislim da je ovo jednostavno odugovlačenje sa vremenom, dodao je bivši potpukovnik. Zelenskom je mandat istekao 20. maja 2024. godine. Predsednički izbori u Ukrajini 2024. godine su otkazani, navodeći kao razlog proglašenje ratno stanje i opštu mobilizaciju. Ruski predsednik Vladimir Putin izjavio je da je, prema preliminarnim procenama, jedina legitimna vlast u Ukrajini parlament i predsednik Vrhovne rade.

Tagovi

