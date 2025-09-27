Svet

TURSKA IZGRADILA ZID NA GRANICI SA IRANOM: Evo kako izgleda (FOTO/VIDEO)

В. Н.

27. 09. 2025. u 18:44

TURSKA je završila izgradnju bezbednosnog zida dugog 204 kilometra na svojoj granici sa Iranom, kao deo šireg plana za jačanje kontrole granice i sprečavanje ilegalnih prelazaka.

ТУРСКА ИЗГРАДИЛА ЗИД НА ГРАНИЦИ СА ИРАНОМ: Ево како изгледа (ФОТО/ВИДЕО)

Foto: Printscreen

Zid se gradi u planinskom području provincije Van, na nadmorskoj visini od oko 2.500 metara.

Prema turskim vlastima, biće izgrađeno još 91 kilometar zida pre nego što ceo planirani sistem bude završen.

Granična zona je dodatno obezbeđena rovovima i drugim fizičkim preprekama. Duž granice su postavljeni elektro-optički tornjevi, osmatračnice sa liftovima i radarski sistemi, koji omogućavaju stalni nadzor.

Duž granice su raspoređeni i sistemi za ometanje dronova, protivvazdušna oružja i oklopna vozila sa automatskim kupolama za borbu protiv bespilotnih letelica.

Turske bezbednosne snage, uključujući pripadnike graničnih jedinica, patroliraju 24 časa dnevno, obezbeđujući nadzor nad jednim od najosetljivijih delova tursko-iranske granice.

(Kurir)

BONUS VIDEO:

ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
KAKO JE PUTIN UĆUTKAO MERKELOVU? Psom pokazao psihološku igru - Angela zaboravila gde se nalazi

KAKO JE PUTIN UĆUTKAO MERKELOVU? Psom pokazao psihološku igru - Angela zaboravila gde se nalazi