TURSKA IZGRADILA ZID NA GRANICI SA IRANOM: Evo kako izgleda (FOTO/VIDEO)

TURSKA je završila izgradnju bezbednosnog zida dugog 204 kilometra na svojoj granici sa Iranom, kao deo šireg plana za jačanje kontrole granice i sprečavanje ilegalnih prelazaka.

Zid se gradi u planinskom području provincije Van, na nadmorskoj visini od oko 2.500 metara.

Turkey is building a wall to its Iran border against the increasing flow of Afghan migrants pic.twitter.com/Cv04n8WvB8 — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) July 22, 2021

Prema turskim vlastima, biće izgrađeno još 91 kilometar zida pre nego što ceo planirani sistem bude završen.

🔴Van-İran sınırında inşa edilen güvenlik duvarının 204 kilometresi tamamlandı. pic.twitter.com/EqKBXHlgWw — Gökçe Katun. (@gokcekatun0) September 24, 2025

Granična zona je dodatno obezbeđena rovovima i drugim fizičkim preprekama. Duž granice su postavljeni elektro-optički tornjevi, osmatračnice sa liftovima i radarski sistemi, koji omogućavaju stalni nadzor.

Türkiye'nin İran ile doğu sınırı boyunca inşa ettiği duvar inşaatı tamamlanmak üzere https://t.co/q04ng9CXGn pic.twitter.com/kOjpe9zi7m — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) August 17, 2021

Duž granice su raspoređeni i sistemi za ometanje dronova, protivvazdušna oružja i oklopna vozila sa automatskim kupolama za borbu protiv bespilotnih letelica.

Turske bezbednosne snage, uključujući pripadnike graničnih jedinica, patroliraju 24 časa dnevno, obezbeđujući nadzor nad jednim od najosetljivijih delova tursko-iranske granice.

