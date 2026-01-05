NIKO NE MOŽE DA BUDE SVETSKI POLICAJAC Kina na SB UN: Snažna osuda huliganskih akcija SAD protiv Venecuele

KINA najoštrije osuđuje nezakonite i huliganske postupke Sjedinjenih Američkih Država protiv Venecuele, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Kine pri UN Sun Lej.

Foto Tanjug/AP/Frank Franklin II

-Kina je duboko šokirana i snažno osuđuje jednostrane, nezakonite i huliganske akcije SAD, rekao je kineski diplomata na sednici Saveta bezbednosti UN o Venecueli.

On je naveo da, povodom američke operacije u Venecueli, nijedna zemlja ne može delovati kao međunarodni sudija.

-Nijedna zemlja ne može delovati kao svetski policajac i nijedna zemlja ne može delovati kao međunarodni sudija, naglasio je predstavnik Kine.

Prema njegovim rečima, američke akcije u Venecueli prekršile su princip nemešanja u poslove drugih država i zabranu upotrebe sile.

-Sjedinjene Američke Države ignorisale su ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice, drsko prekršile suverenitet, bezbednost i legitimna prava i interese Venecuele i ozbiljno prekršile principe suverene jednakosti, nemešanja u unutrašnje poslove, mirnog rešavanja međunarodnih sporova i zabrane upotrebe sile u međunarodnim odnosima, objasnio je diplomata.

On je dodao da Peking podržava sve međunarodne napore za smanjenje tenzija oko Venecuele.

-Podržavamo sve napore generalnog sekretara UN, zemalja regiona i organizacija koje pomažu dijalog i deeskalaciju situacije, dodao je Sun Lej.

Takođe je naveo da Kina poziva Sjedinjene Američke Države da osiguraju bezbednost predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge.

-Pozivamo SAD da osiguraju ličnu bezbednost predsednika Madura i njegove supruge i da ih odmah oslobode. Podržavamo Savet bezbednosti u izvršavanju njegove primarne odgovornosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti, zaključio je kineski diplomata.

Podsetimo, SAD su u subotu, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde će im se suditi po „optužnici za krijumčarenje narkotika“.

sputnikportal.rs

BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"