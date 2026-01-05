NIKO NE MOŽE DA BUDE SVETSKI POLICAJAC Kina na SB UN: Snažna osuda huliganskih akcija SAD protiv Venecuele
KINA najoštrije osuđuje nezakonite i huliganske postupke Sjedinjenih Američkih Država protiv Venecuele, izjavio je zamenik stalnog predstavnika Kine pri UN Sun Lej.
-Kina je duboko šokirana i snažno osuđuje jednostrane, nezakonite i huliganske akcije SAD, rekao je kineski diplomata na sednici Saveta bezbednosti UN o Venecueli.
On je naveo da, povodom američke operacije u Venecueli, nijedna zemlja ne može delovati kao međunarodni sudija.
-Nijedna zemlja ne može delovati kao svetski policajac i nijedna zemlja ne može delovati kao međunarodni sudija, naglasio je predstavnik Kine.
Prema njegovim rečima, američke akcije u Venecueli prekršile su princip nemešanja u poslove drugih država i zabranu upotrebe sile.
-Sjedinjene Američke Države ignorisale su ozbiljnu zabrinutost međunarodne zajednice, drsko prekršile suverenitet, bezbednost i legitimna prava i interese Venecuele i ozbiljno prekršile principe suverene jednakosti, nemešanja u unutrašnje poslove, mirnog rešavanja međunarodnih sporova i zabrane upotrebe sile u međunarodnim odnosima, objasnio je diplomata.
On je dodao da Peking podržava sve međunarodne napore za smanjenje tenzija oko Venecuele.
-Podržavamo sve napore generalnog sekretara UN, zemalja regiona i organizacija koje pomažu dijalog i deeskalaciju situacije, dodao je Sun Lej.
Takođe je naveo da Kina poziva Sjedinjene Američke Države da osiguraju bezbednost predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegove supruge.
-Pozivamo SAD da osiguraju ličnu bezbednost predsednika Madura i njegove supruge i da ih odmah oslobode. Podržavamo Savet bezbednosti u izvršavanju njegove primarne odgovornosti za održavanje međunarodnog mira i bezbednosti, zaključio je kineski diplomata.
Podsetimo, SAD su u subotu, oko 2 sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores. Oni su sprovedeni u u Njujork, gde će im se suditi po „optužnici za krijumčarenje narkotika“.
sputnikportal.rs
BONUS VIDEO - PATROLA SA PUTNICIMA, NA BRZOJ PRUZI, OD BEOGRADA DO SUBOTICE: "Vožnja deluje gotovo neprimetno"
Preporučujemo
OTMICA PREDSEDNIKA VENECUELE Maduro se izjasnio nevinim: Ja sam pošten čovek; Kina -Niko neće biti svetski policajac; Počeo lov na izdajnike
SAD su u subotu u vojnoj akciji u Karakasu otele predsednika Venecuele Nikolasa Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će im se suditi po optužnici za krijumčarenje narkotika. Pratimo uživo najnoviji razvoj događaja nakon dramatične američke operacije u Venecueli.
05. 01. 2026. u 08:27 >> 21:59
MADURO SE NA ENGLESKOM OBRATIO AMERIČKIM AGENTIMA: Pogledajte šta im je rekao (VIDEO)
PREDSEDNIK Venecuele Nikolas Maduro je helikopterom stigao na Menhetn, nakon čega je konvojem prebačen u Pritvorski centar (MDC) u Bruklinu, ozloglašeni zatvor opisan kao „odvratan“ sa „zastrašujućim“ uslovima. Tamo su ostali pevač R. Keli, Gislejn Maksvel i Sem Bankman-Frid.
04. 01. 2026. u 08:58
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)