"NEMA RATA U VENECUELI" Volc na hitnoj sednici UN: Mi ne okupiramo zemlju, ovo je bila operacija sprovođenja zakona

05. 01. 2026. u 18:37

AMERIČKI ambasador u Ujedinjenim nacijama Majk Volc izjavio je danas na hitnoj sednici Saveta bezbednosti UN o Venecueli da "nema rata" u toj zemlji nakon napada Sjedinjenih Američkih Država i hapšenja venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura i njegove supruge Silije Flores.

Foto Tanjug/AP/Jose Luis Magana

"Mi ne okupiramo zemlju. Ovo je bila operacija sprovođenja zakona u cilju unapređenja zakonitih optužnica koje postoje decenijama", naveo je Volc, tvrdeći da postoji presedan za ovu vrstu akcije nakon što su SAD zarobile bivšeg lidera Paname Manuela Norijegu 1989. godine, preneo je Gardijan.

Volc tvrdi da će "neosporni dokazi" o Madurovim krivičnim delima biti "javno predstavljeni u američkim sudskim postupcima“. 

PodseĆa da je Maduro optužen za narko-terorizam i uvoz kokaina i trgovinu oružjem.

"Maduro nije samo optuženi trgovac drogom. On je bio nelegitimni, takozvani predsednik", navodi Volc.

Ponovio je da je američki predsednik Donald Tramp dao šansu diplomatiji.

"Ponudio je Maduru višestruke ponude kojima je pokušao da deeskalira. Maduro je odbio da ih prihvati", rekao je Volc.

 

(Tanjug)

