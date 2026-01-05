ERDOGAN PORUČIO TRAMPU: Venecuela ne sme biti uvučena u nestabilnost

TURSKI predsednik Redžep Tajip Erdogan izjavio je danas da je američkom predsedniku Donaldu Trampu u telefonskom razgovoru rekao da Venecuela ne sme biti uvučena u nestabilnost, nakon svrgavanja njenog lidera Nikolasa Madura.

Erdogan je u obraćanju, nakon sastanka vlade, rekao i da će Ankara stajati uz narod Venecuele, prenosi Rojters.

On je kazao da su Maduro i venecuelanski narod u prošlosti pokazali da su prijatelji turske nacije, i da kršenje suvereniteta zemalja i međunarodnih zakona može stvoriti velike globalne probleme.

Erdogan je dodao da je važno očuvanje međunarodnog poretka zasnovanog na pravilima.

Sjedinjene Američke Države su u subotu, 3. januara oko dva sata posle ponoći po lokalnom vremenu, u vojnoj akciji u Karakasu uhapsile Madura i njegovu suprugu Siliju Flores, koji su sprovedeni u Gradsku pritvorsku jedinicu u Njujorku, gde će biti zadržani dok im se bude sudilo po optužnici za krijumčarenje narkotika i oružja.



