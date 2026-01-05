"POMOZITE DA PRONAĐEM POLA SEBE": Cvijan Simić (28) izašao iz hotela, pa mu se izgubio svaki trag (FOTO)

BANjALUČKA policija traga za Cvijanom Simićem (28) iz Italije, čiji je nestanak prijavljen juče, 4. januara, saopšteno je iz PU Banjaluka.

Foto: Društvene mreže

Njegov brat, Kosta Simić, se obratio preko društvenih mreža potresnim apelom za pomoć.

- Ljubavi moja jedina izdržali smo mnogo u životu izdržaćemo i ovo. Naći će te bato gde god da si, nikad te nisam ostavio, neću ni sad. Molim celu Banjaluku, Mrkonjić grad, sva okolna sela ko god ga je vidio da javi bilo kakve informacije", poručio je on u objavi na svom nalogu na društvenoj mreži Fejsbuk i dodao da je njegov brat poslednji put viđen u selu Surije i da mu se od tada gubi svaki trag. Molim sve da pomognu da nađu polovinu mene, jer mi je on sve što imam. Bato gde god da si izdati te neću, naći ćemo te ne brini, ostani jak zbog mene kao što sam ja ostajao zbog tebe. Nikad se nismo predali, nećemo ni sad, jer nismo završili naše planove koje smo počeli, drži se, volim te, naći će te brat, ne brini, samo ostani jak. Molim sve za informacije, ako ga je neko video - crna trenerka, crna jakna, sav u crnom je napustio hotel u koji se nije vratio. Još jednom molim sve građane ako je iko ista video i vidi da nam se javi, potraga je u toku - navodi se u objavi.

Podsetimo, nestali mladić Cvijan Simić je poslednji put viđen u petak, 2. januara oko 12.30, kada se iz hotela u Banjaluci udaljio u nepoznatom pravcu.

- Ima 28 godina, visine je oko 178 centimetara, težine oko 80 kilograma, smeđe kose, plavih očiju, normalnog oblika nosa i ušiju – navode iz PU Banjaluka.

Policijska uprava Banjaluka moli građane, ukoliko primete nestalog ili dođu do bilo kakvih saznanja o istom, prijave najbližoj policijskoj stanici ili pozovu policiju na besplatni broj telefona 122.