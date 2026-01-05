DVAPUT RAZMISLITE PRE NEGO ŠTO KUPITE OVAJ POKLON DECI: Naučnici otkrili zašto to nije dobra ideja

AKO ste planirali da svom detetu za Novu godinu ili Božić kupite plišanu igračku, francuski naučnici kažu da je možda bolje da dvaput razmislite!

Iako su npr plišani medvedići omiljeni dečji saputnici, grupa istraživača upozorava da ove "karikature" ne podučavaju decu o pravoj prirodi životinja.

Plišani medvedi su dizajnirani da budu neodoljivo slatki - sa velikim glavama, ogromnim očima i šapama i njuškama bez zuba i kandži. Prema istraživačima, ovaj "Dizni" prikaz opasnih predatora može ugroziti detetovu vezu sa prirodom, jer deca odgajana na mekanim, plišanim, ali nerealnim igračkama mogu odraste sa ograničenim razumevanjem pravih životinja.

- Za mnogu decu, prve 'divlje životinje' nisu viđene u šumi, već u krevetiću. Karakteristike koje čine plišane medvede tako privlačnim - velike okrugle glave, mekano krzno, uniformna boja i nežni oblici, ni približno ne liče na prave medvede. Ako medved koji uteši dete ne liči na stvarnog, emocionalna veza koju gradi može ga odvesti daleko od, umesto ka, pravom biodiverzitetu - rekao je glavni autor studije, dr Nikolas Muket iz Francuskog nacionalnog centra za naučna istraživanja (CNRS).

U novom radu, objavljenom u časopisu BioScience, dr Muket i saradnici ističu da dečje igračke predstavljaju važan ulaz u učenje o prirodi.

Istraživači su ispitali 11.000 ljudi kako bi videli da li su u detinjstvu imali plišanu igračku i koja je to životinja bila. Od ispitanih, 43 odsto je reklo da im je omiljeni meda, što ga čini najpopularnijim. Ipak, igračke imaju osobine češće povezane sa decom nego sa medvedima.

- Nemojte pogrešno tumačiti naše rezultate - cilj nam nije da uklonimo plišane medvede, naprotiv! Ove igračke su divni saputnici. Umesto toga, mislimo da ih možemo koristiti promišljenije - navodi dr Muket.

Plišani medvedići najsličniji pandama

U drugom istraživanju, uporedili su fizičke osobine pravih medveda sa plišanim igračkama. Nijedna igračka nije bila verna pravoj vrsti, ali medvedi koji najviše liče na plišane ideale su panda medvedi. Dr Muket smatra da nije slučajno što je najprodavaniji oblik medved onaj koji najviše pažnje dobija u očuvanju i često se koristi kao maskota ekoloških projekata.

- Moje interesovanje za plišane medvede proizlazi iz šireg pitanja: zašto neke vrste dobijaju mnogo pažnje i zaštite, dok druge bivaju zanemarene? Plišani medvedi su zabavan, gotovo univerzalan način da istražimo ovu pristrasnost jer otkrivaju koje osobine nas navode da brinemo o određenim životinjama od najranijeg doba - dodaje dr Muket.

Istraživači ne žele da bacimo omiljene medvede ili da omiljene likove poput Padingtona ili Vini Pu-a pretvorimo u zastrašujuće grizlije. Umesto toga, žele da se uz klasične dizajne nude i igračke sa realističnijim osobinama, uključujući manje poznate vrste, poput sunčevog medveda.

- Ako želimo da ljudi zaista brinu o biodiverzitetu, moramo razumeti emocionalne puteve koji povezuju ljude sa prirodom - puteve koji za mnoge od nas počinju jednostavnim plišanim medvedom - zaključuje dr Muket.

