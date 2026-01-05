OVA PORODICA UPRAVLJA VENECUELOM: Najnovije promene posle otmice Madura
DOK se otetom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi sudi u Njujorku po optužnici za narkoterorizam, u Venecueli jedna porodica je učvrstila svoju vlast.
Horhe Rodriges, brat vršioca dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodriges, ponovo je imenovan za predsednika Narodne skupštine, javlja CNN.
Poslanici su ga u ponedeljak ponovo izabrali za predsednika parlamenta uz ogromnu podršku.
Ovim su brat i sestra Rodriges stavili pod kontrolu izvršnu i zakonodavnu vlast Venecuele.
