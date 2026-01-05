Svet

OVA PORODICA UPRAVLJA VENECUELOM: Najnovije promene posle otmice Madura

Предраг Стојковић
Predrag Stojković

05. 01. 2026. u 18:53

DOK se otetom predsedniku Venecuele Nikolasu Maduru i njegovoj supruzi sudi u Njujorku po optužnici za narkoterorizam, u Venecueli jedna porodica je učvrstila svoju vlast.

Foto: Pedro MATTEY / AFP / Profimedia

Horhe Rodriges, brat vršioca dužnosti predsednice Venecuele Delsi Rodriges, ponovo je imenovan za predsednika Narodne skupštine, javlja CNN.

Poslanici su ga u ponedeljak ponovo izabrali za predsednika parlamenta uz ogromnu podršku.

Ovim su brat i sestra Rodriges stavili pod kontrolu izvršnu i zakonodavnu vlast Venecuele.

