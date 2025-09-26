"TO JE DEO POZNATOG OBRASCA" Nemačka vlada: Nema interesovanja ruske strane za mir
OPTUŽBE ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, da NATO traži rat protiv njegove zemlje, naglašavaju nedostatak interesovanja Moskve za postizanje mira u Ukrajini, saopštio je danas portparol nemačke vlade.
- To je deo poznatog obrasca... to pokazuje da očigledno nema interesovanja ruske strane za deeskalaciju ovog sukoba ili za traženje rešenja ili mira - rekao je portparol na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.
Lavrov je u juče u govoru u Ujedinjenim nacijama optužio NATO i Evropsku uniju da koriste Ukrajinu da objave "pravi rat" protiv njegove zemlje.
(Tanjug)
BONUS VIDEO: ŠAMPIONI U FOKUSU: Strahinja Trivković diplomata znanja i sporta
Preporučujemo
OGLASIO SE BERLIN: Trampovi komentari daju nadu...
24. 09. 2025. u 14:39
RUSKI AMBASADOR: Ako NATO to uradi, izbiće rat
AKO NATO obori ruski avion, to će značiti vojni sukob, izjavio je ambasador Rusije u Parizu Aleksej Meškov.
25. 09. 2025. u 16:04
RUSI NAPALI SEVERNO OD KIJEVA: Desetine hiljada ljudi bez struje i vode, Ukrajinci besni zbog nedostatka odbrane
RUSKI dronovi gađali su u četvrtak, 25. septembra, ključnu infrastrukturu u gradovima Černigov i Nižin na severu Ukrajine, ostavivši desetine hiljada stanovnika bez struje i vode.
25. 09. 2025. u 16:56
MOGUĆA I ZATVORSKA KAZNA: Koje sankcije prete Laziću - advokat objasnio šta čeka pevača posle saobraćajke
ADVOKAT Boško Žurić detaljno je objasnio kakve kazne sleduju za ono što je uradio pevač Darko Lazić.
26. 09. 2025. u 12:39
Komentari (0)