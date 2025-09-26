"TO JE DEO POZNATOG OBRASCA" Nemačka vlada: Nema interesovanja ruske strane za mir

OPTUŽBE ruskog ministra spoljnih poslova Sergeja Lavrova, da NATO traži rat protiv njegove zemlje, naglašavaju nedostatak interesovanja Moskve za postizanje mira u Ukrajini, saopštio je danas portparol nemačke vlade.

Foto: Profimedia

- To je deo poznatog obrasca... to pokazuje da očigledno nema interesovanja ruske strane za deeskalaciju ovog sukoba ili za traženje rešenja ili mira - rekao je portparol na konferenciji za novinare, prenosi Rojters.

Lavrov je u juče u govoru u Ujedinjenim nacijama optužio NATO i Evropsku uniju da koriste Ukrajinu da objave "pravi rat" protiv njegove zemlje.

(Tanjug)

