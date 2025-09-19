NAJDUŽI ŽELEZNIČKI TUNEL NA SVETU: Povezivaće Italiju sa Austrijom i Evropom

PO prvi put će jedan neprekidni tunel povezivati Italiju i Austriju ispod Alpa, povezaće Fortecu u Bolcanu sa Insbrukom, prolazeći ispod prevoja Brener, zajedno sa postojećom obilaznicom Insbruka dostizaće dužinu od 64 kilometra i biće najduži železnički tunel na svetu. Sada se stiglo do konačnog proboja baznog tunela Brener, a tunel će biti gotov do 2032. godune. Svečanosti probijanja baznog istraživačkog tunela prisustvovali su i italijanska premijerka Đorđa Meloni i austrijski kancelar Kristijan Stoker.

Foto: Novosti

Skinut je poslednji kamen u steni i tako „otvoren“ budući tunel. Dve zemlje, Italija i Austrija, i inače su dve nacije već duboko ujedinjene i vodeći partneri u Evropi po brojnim evropskim i međunarodnim političkim pitanjima, biće još bliže i ujedinjenije. To je „istorijski dan za celu Evropu, to postaje centralno čvorište evropskog koridora, koji će se protezati od Skandinavije do Mediterana i sigirno predstavlja monumentalno delo“, izjavila je premijerka Meloni.

Delegacije dve zemlje prešle su simbolično državnu granicu unutar tunela koji će biti sastavni deo strateške mreže za ekonomiju i održivot, koji će transformisati mobilnost u Italiji i Evropi. Na dubini od 12, sa prečnikom od 6 metara je eksplorativni tunel koji će snabdevati geološkim informacijama gradnju tunela. Novim tunelom prolaziće vozovi, putnici i roba a biće operativan od 2032. gdine. Sve će biti brže, bezbednije u povezivanju severa i juga evropskog kontinenta. Projekat tunela Brener počeo je 2007. godine, kopalo se ispod Alpa prevazilazeći ekstremno teške geotehničke uslove, a zahvaljujući i usvajanju nekih naprednih tehnoloških rešenja osiguravajući bezbednost i održivost u svakoj fazi.

Tunel će se protezati na 794 metara nadmorske visine, dok trenutno vozovi moraju da se popenju do prevoja na 1370 metara. Ukupni troškovi gradnje su oko 10,5 milijardi evra, 50 posto pokriva EU, jer se smatra prioritetnom infrastrukturom, a drugu polovinu plaćaju Austrija i Italija.

To će značiti prebacivanje robe sa drumskog na železnički sobraćaj, smanjujući tako i zagađenje, skraćivanje vremena putovanja, ojačavanje italijanskog proizvodnog i logističkog sistema koji može da računa na prirodnu platformu sastavljenu od luka i veza sa unutrašnjošću. Vozovi će putovati brzinom od 250 km na sat.