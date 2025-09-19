NAJDUŽI ŽELEZNIČKI TUNEL NA SVETU: Povezivaće Italiju sa Austrijom i Evropom
PO prvi put će jedan neprekidni tunel povezivati Italiju i Austriju ispod Alpa, povezaće Fortecu u Bolcanu sa Insbrukom, prolazeći ispod prevoja Brener, zajedno sa postojećom obilaznicom Insbruka dostizaće dužinu od 64 kilometra i biće najduži železnički tunel na svetu. Sada se stiglo do konačnog proboja baznog tunela Brener, a tunel će biti gotov do 2032. godune. Svečanosti probijanja baznog istraživačkog tunela prisustvovali su i italijanska premijerka Đorđa Meloni i austrijski kancelar Kristijan Stoker.
Skinut je poslednji kamen u steni i tako „otvoren“ budući tunel. Dve zemlje, Italija i Austrija, i inače su dve nacije već duboko ujedinjene i vodeći partneri u Evropi po brojnim evropskim i međunarodnim političkim pitanjima, biće još bliže i ujedinjenije. To je „istorijski dan za celu Evropu, to postaje centralno čvorište evropskog koridora, koji će se protezati od Skandinavije do Mediterana i sigirno predstavlja monumentalno delo“, izjavila je premijerka Meloni.
Delegacije dve zemlje prešle su simbolično državnu granicu unutar tunela koji će biti sastavni deo strateške mreže za ekonomiju i održivot, koji će transformisati mobilnost u Italiji i Evropi. Na dubini od 12, sa prečnikom od 6 metara je eksplorativni tunel koji će snabdevati geološkim informacijama gradnju tunela. Novim tunelom prolaziće vozovi, putnici i roba a biće operativan od 2032. gdine. Sve će biti brže, bezbednije u povezivanju severa i juga evropskog kontinenta. Projekat tunela Brener počeo je 2007. godine, kopalo se ispod Alpa prevazilazeći ekstremno teške geotehničke uslove, a zahvaljujući i usvajanju nekih naprednih tehnoloških rešenja osiguravajući bezbednost i održivost u svakoj fazi.
Tunel će se protezati na 794 metara nadmorske visine, dok trenutno vozovi moraju da se popenju do prevoja na 1370 metara. Ukupni troškovi gradnje su oko 10,5 milijardi evra, 50 posto pokriva EU, jer se smatra prioritetnom infrastrukturom, a drugu polovinu plaćaju Austrija i Italija.
To će značiti prebacivanje robe sa drumskog na železnički sobraćaj, smanjujući tako i zagađenje, skraćivanje vremena putovanja, ojačavanje italijanskog proizvodnog i logističkog sistema koji može da računa na prirodnu platformu sastavljenu od luka i veza sa unutrašnjošću. Vozovi će putovati brzinom od 250 km na sat.
OVO JE ANDREJ POPOVIĆ: Priča o njemu i uspesima koje postiže je neverovatna (VIDEO)
ŠAMPIONI U FOKUSU: Andrej Popović mladi fizičar iz Kikinde
17. 09. 2025. u 13:52
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
"NE MOGU DA TE GLEDAM": Oliver Dragojević sa OVOM pevačicom nije hteo da nastupa - zato što je Srpkinja
NEKADAŠNjA pevačica Koktel benda Jelena Ristić, svojevremeno je otkrila detalje s koncerta na kojem su nastupali Kemal Monteno i Oliver Dragojević.
19. 09. 2025. u 09:13 >> 09:22
Komentari (0)