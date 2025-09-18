Svet

JAK ZEMLJOTRES POGODIO RUSIJU: Treslo se tlo jačinom 7,8 stepeni po Rihteru - izdato upozorenje na cunami

В. Н.

18. 09. 2025. u 21:47

JAK zemljotres pogodio je večeras Rusiju. Epicentar potresa od 7,8 Rihtera dogodio se u Tihom okeanu, na 125 kilometara jugoistočno od Petreopavlovska, glavnog grada Kamčatke.

ЈАК ЗЕМЉОТРЕС ПОГОДИО РУСИЈУ: Тресло се тло јачином 7,8 степени по Рихтеру - издато упозорење на цунами

Foto: Novosti

Zemljotres se dogodio na 50 kilometara dubine.

Objavljena je opasnost od cunamija.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo brukom, a sad... NAJBOLJA! Evo s kim igra u osmini finala!

SRBIJA JE ČUDO! Počela Svetsko prvenstvo "brukom", a sad... NAJBOLjA! Evo s kim igra u osmini finala!