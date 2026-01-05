Košarka

"IGRAJU NA ISTI NAČIN KAO PARIZ!" Miljenović pred meč Crvena zvezda - Valensija

Новости онлине

05. 01. 2026. u 19:52

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je večeras u Beogradu da je važno da "crveno-beli" nastave sa dobrim igrama u nastavku sezone. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Valensije u 20. kolu Evrolige.

ИГРАЈУ НА ИСТИ НАЧИН КАО ПАРИЗ! Миљеновић пред меч Црвена звезда - Валенсија

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevita Olimpijom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igranja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović u obraćanju novinarima.

Košarkaši Valensije se nalaze na prvom mestu na tabeli Evrolige sa 13 pobeda i šest poraza, dok je Crvena zvezda na devetoj poziciji sa skorom 11/8.

"Sada smo pričali na skautingu, igraju na skoro isti način kao Pariz. Da idemo na skok, ali da pazimo na tranziciju i brzu igru, moramo to da kontrolišemo. Zato imamo širok roster, ali mislim da je bitno to da radimo 40 minuta, to je naš način igre, to ćemo pokušati i u utorak", dodao je košarkaš Crvene zvezde.

Tabela Evrolige

Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!

 

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
SVE ZA VAŠE ZDRAVLJE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima

SVE ZA VAŠE ZDRAVLjE NA JEDNOM MESTU - Stručnost, poverenje i humani pristup pacijentima