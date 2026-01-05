"IGRAJU NA ISTI NAČIN KAO PARIZ!" Miljenović pred meč Crvena zvezda - Valensija
Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je večeras u Beogradu da je važno da "crveno-beli" nastave sa dobrim igrama u nastavku sezone. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Valensije u 20. kolu Evrolige.
"Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevita Olimpijom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igranja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović u obraćanju novinarima.
"Sada smo pričali na skautingu, igraju na skoro isti način kao Pariz. Da idemo na skok, ali da pazimo na tranziciju i brzu igru, moramo to da kontrolišemo. Zato imamo širok roster, ali mislim da je bitno to da radimo 40 minuta, to je naš način igre, to ćemo pokušati i u utorak", dodao je košarkaš Crvene zvezde.
Tabela Evrolige
Bonus video: Kad je u halu ušao vojni orkestar, i "delije" i "grobari" zagrmeli kao jedan!
Preporučujemo
HRVATSKA U PANICI: "Srbija je pomogla Sloveniji!"
04. 01. 2026. u 19:36
TO BI BILO TO? Novak Đoković rešio da ne igra za Srbiju
05. 01. 2026. u 12:06
VLADIMIR PUTIN JE PRESREĆAN: "Ovo je velika, zajednička pobeda!"
05. 01. 2026. u 17:05
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
05. 01. 2026. u 18:25
NE MOŽE SE BEZ TRENERA NA GVARDIOLU: Siti je više nego spreman da iskoristi "haos" u redovima "plavaca"
ONO što je i u idealnim okolnostima jedno od najtežih gostovanja u Premijer ligi, za Čelsi dolazi u najgorem mogućem trenutku. Posle raskida saradnje sa Encom Mareskom, „plavci“ bez šefa stručnog štaba gostuju Mančester sitiju (18.30), koji nema pravo na novi kiks u trci za titulu.
04. 01. 2026. u 11:30
AUSTRALIJA ZATEČENA: Novak Đoković odustao
Najnovije vesti iz tenisa tiču se najboljeg igrača sveta svih vremena i - Australije.
05. 01. 2026. u 18:25
AKO VAM AUTO PROKLIZA: Savet automobiliste koji može spasiti živote - kako bezbedno voziti po SNEGU
ČEDOMIR Brkić objasnio je kako vozači treba da pravilno očiste automobile nakon snežnih padavina, ali i kako da voze, upravljaju i ponašaju se u saobraćaju.
05. 01. 2026. u 19:27
Komentari (0)