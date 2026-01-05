"IGRAJU NA ISTI NAČIN KAO PARIZ!" Miljenović pred meč Crvena zvezda - Valensija

Košarkaš Crvene zvezde Stefan Miljenović izjavio je večeras u Beogradu da je važno da "crveno-beli" nastave sa dobrim igrama u nastavku sezone. Košarkaši Crvene zvezde dočekaće sutra od 20 časova u dvorani "Aleksandar Nikolić" ekipu Valensije u 20. kolu Evrolige.

FOTO: ABA liga/Dragana Stjepanović

"Bilo je loših partija, ali od utakmice sa Cedevita Olimpijom igramo dobru košarku. Mislim da je bitno da tako nastavimo. Jedna atipična ekipa, koja igra brzo i agresivno, imali smo tamo naše šanse. Biće ovo novo iskustvo igranja u Pioniru, ako nastavimo ovako siguran sam da možemo da pobedimo", rekao je Miljenović u obraćanju novinarima.



"Sada smo pričali na skautingu, igraju na skoro isti način kao Pariz. Da idemo na skok, ali da pazimo na tranziciju i brzu igru, moramo to da kontrolišemo. Zato imamo širok roster, ali mislim da je bitno to da radimo 40 minuta, to je naš način igre, to ćemo pokušati i u utorak", dodao je košarkaš Crvene zvezde.

