TRAMP OŠTRO O STARMERU "Ne slažemo se o imigraciji i energiji"

AMERIČKI predsednik Donald Tramp izjavio je danas nakon državne posete Velikoj Britaniji da se sa premijerom te zemlje Kirom Starmerom ne slaže oko pitanja imigrancije i energetike.

- Mislim da se mi ne slažemo oko dve stvari: imigracije, koja je veoma teška za Veliku Britaniju i oko energetike - rekao je Tramp novinarima u avionu Er Fors 1, javlja Rojers.

On je rekao da se sa Starmerom slaže oko jedne stvari, a to je da evropske zemlje treba da prestanu da kupuju naftu od Rusije.

- Želim da pomognem Britaniji da bude jaka - rekao je Tramp.

Tramp i Starmer potpisali su ranije danas u Londonu sporazum o tehnološkim investicijama, što uključuje ulaganja u veštačku inteligenciju, kvantno računarstvo i nuklearnu energiju, a zvaničnici očekuju da donese hiljade radnih mesta i milijarde dolara investicija.

Pored potpisivanja sporazuma, lideri su razgovarali o trgovini, carinama na čelik i geopolitici, uključujući situaciju u Ukrajini i Gazi. Starmer je naglasio "poseban odnos" između SAD i Velike Britanije, dok je Tramp istakao "neraskidivu vezu" dve zemlje.

