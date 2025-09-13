HAOS NA EKVADORU: U pucnjavi u bilijar sali ubijeno najmanje sedam osoba

NAJMANjE sedam osoba je ubijeno, a još četiri ranjene u pucnjavi koju su u petak uveče izveli pripadnici kriminalne bande u bilijar sali u gradu Santo Domingo de los Cačilas, na zapadu Ekvadora, saopštila je lokalna policija.

Foto Tanjug/AP

Ovo je drugi napad te vrste u istom gradu za manje od mesec dana. Prva pucnjava dogodila se 17. avgusta i tada je takođe poginulo sedam osoba, prenosi Asošiejted pres.

Prema rečima pukovnice Olge Benavides, napad je posledica "teritorijalnog sukoba" između rivalskih bandi.

Policijski izveštaj navodi da su jedna od ubijenih osoba i dve ranjene imale krivične dosijee zbog trgovine drogom, udruživanja u kriminalne grupe, ubistava i krađa.

Na snimcima koje su objavili lokalni mediji vide se naoružani muškarci u crnoj odeći, sa prslucima i kačketima, koji ulaze u objekat i počinju da pucaju, pri čemu žrtve odmah padaju na pod.

Vozilo koje su koristili napadači kasnije je pronađeno spaljeno u drugom delu grada.



Predsednik te zemlje Danijel Noboa je još u januaru 2024. proglasio stanje unutrašnjeg oružanog sukoba i označio 22 kriminalne organizacije kao terorističke grupe.

Uprkos tome, nasilje ne jenjava. Od januara do jula 2025. u Ekvadoru je zabeleženo više od 5.500 ubistava, što je znatno više u odnosu na 3.697 ubistava u istom periodu 2024. godine, pokazuju zvanični podaci.

(Tanjug)

