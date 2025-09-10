INCIDENT sa bespilotnim letelicama u Poljskoj ne predstavlja direktnu pretnju izbijanju rata između Rusije i NATO-a, jer primena člana 4 Severnoatlantskog ugovora podrazumeva isključivo konsultacije i razmenu procena između zemalja-članica. To je ocenio ekspert i predavač na Univerzitetu „Plehanov“ Boris Pervušin.

Foto MO Rusije

- Ovaj slučaj nije pokrenuo nikakav mehanizam za automatsko uvlačenje NATO-a u direktan sukob s Rusijom, ali kao informacioni povod za pritisak na javno mnjenje i budžetske odluke u EU funkcioniše savršeno - naglasio je Pervušin.

Prema njegovim rečima, dronovi bez dokaza o poreklu i bez žrtava predstavljaju „sivu zonu“ u kojoj se sve svodi na konsultacije i izjave.

- Alijansa je već stavila do znanja da varijanta aktiviranja člana 5, koji podrazumeva kolektivni vojni odgovor, uopšte nije razmatrana. Poljska je primenila član 4, koji podrazumeva samo konsultacije i razmenu procena među saveznicima - objasnio je ekspert.

On je dodao da se buka oko ovog incidenta više zasniva na političkoj, nego na vojnoj logici.

- Varšavi je važno da sebe predstavi kao žrtvu koja drži situaciju pod kontrolom. Briselu je potrebno opravdanje za nove vojne rashode, dok Kijev nastoji da iznudi dublje uključivanje NATO-a u protivvazdušnu odbranu - istakao je Pervušin.

Po njegovom mišljenju, glavni razlog ovakvog razvoja događaja jeste sve veća efikasnost udara ruskih dronova i raketa po Ukrajini u poslednjim mesecima.

- Ukrajinska PVO više ne uspeva da odgovori, pa Kijev odavno zahteva da NATO zajednički obara ruske dronove, kao što je to bilo prilikom odbijanja udara po Izraelu. Incident u Poljskoj savršeno se uklapa u taj obrazac: prikazati pretnju za celu alijansu i time podstaći saveznike na kolektivne akcije - zaključio je ekspert, naglasivši da Rusija nema nikakvu racionalnu korist da narušava vazdušni prostor Poljske.

Ranije je NATO, na zahtev Poljske, aktivirao član 4 Severnoatlantskog ugovora i započeo konsultacije zbog prodora bespilotnih letelica u poljski vazdušni prostor. Podsećanja radi, članovi 4 i 5 određuju delovanje NATO-a u slučaju ugrožavanja bezbednosti bilo koje članice, pri čemu se pretnja jednoj zemlji smatra napadom na sve članice alijanse.

(Sputnjik)

