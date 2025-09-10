TRAMP KIPTI OD BESA: Hitno zatrio smrtnu kaznu zbog njega

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp izjavio je danas da ubici mlade devojke iz Ukrajine treba da bude izrečena jedina moguća kazana - smrtna kaza.

Foto: AP Photo/Julia Nikhinson, File

Ukrajinka Irina Zarutska (23) ubijena je u avgustu u vozu u američkoj saveznoj državi Severna Karolina, a Ministarstvo pravde Sjedinjenih Američkih Država optužilo je Dekarlosa Brauna (34) za njenu smrt.

"Zver koja je tako brutalno ubila prelepu mladu devojku iz Ukrajine, koja je došla u Ameriku tražeći mir i sigurnost, treba da dobije 'brzo' suđenje i da joj bude izrečena jedina moguća kazna - smrtna kazna", napisao je Tramp na platformi Truth social.



Kako je istakao, ne postoji nijedna druga opcija.

Braun je već suočen sa optužbom za ubistvo prvog stepena na državnom nivou, preneo je Rojters.

Iako obe optužbe i državna i savezna, nose mogućnost smrtne kazne, država Severna Karolina nije izvršila smrtne presude od 2006. godine, navodi agencija.

Ubistvo je privuklo pažnju javnosti nakon što je objavljen video snimak na kome se vidi kako Braun ubada Zarutsku više puta dok je sedela u vozu.

Trump i konzervativci tvrde da je slučaj posledica previše blage politike prema kriminalcima u demokratskim gradovima, dok vlasti Šarlota i Severne Karoline pozivaju na strožije zakone i povećanje broja policajaca.

Braun ima dugu istoriju hapšenja i mentalnih problema, uključujući dijagnozu šizofrenije.

Nakon hapšenja, odrđena mu je 60-dnevna psihijatrijska procena.

Zarutska je u SAD emigrirala 2022. godine, bežeći od rata u Ukrajini.

Porodica ubijene opisala je Irinu kao talentovanu umetnicu i posvećenu članicu porodice, koja je izbegla rat u Ukrajini i brzo se prilagodila životu u SAD.



(Tanjug)