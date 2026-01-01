Poznati

MAŠTAM O MAJČINSTVU! Tea Tairović otkrila novogodišnje želje (FOTO/VIDEO)

Душан Цакић

01. 01. 2026. u 00:59

TEA Tairović pojavila se kao prava grčka boginja na novogodišnjem nastupu u prestižnom, prestoničkom hotelu i ostavila sve bez daha.

МАШТАМ О МАЈЧИНСТВУ! Теа Таировић открила новогодишње жеље (ФОТО/ВИДЕО)

Pevačica je stigla blistajući u zlatnoj kombinaciji od glave do pete, dok je svaki detalj stajlinga bio pažljivo uklopljen.

Kao i svaki put mlada muzička zvezda dala je sto odsto sebe na nastupu koji je oduševio njenu publiku koja je večeras dočekala Novu 2026. godinu uz njena hitove..

BONUS VIDEO:

SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"

