MAŠTAM O MAJČINSTVU! Tea Tairović otkrila novogodišnje želje (FOTO/VIDEO)
TEA Tairović pojavila se kao prava grčka boginja na novogodišnjem nastupu u prestižnom, prestoničkom hotelu i ostavila sve bez daha.
Pevačica je stigla blistajući u zlatnoj kombinaciji od glave do pete, dok je svaki detalj stajlinga bio pažljivo uklopljen.
Kao i svaki put mlada muzička zvezda dala je sto odsto sebe na nastupu koji je oduševio njenu publiku koja je večeras dočekala Novu 2026. godinu uz njena hitove..
BONUS VIDEO:
SREĆNI PRAZNICI: Novogodišnji spot "Novosti"
Preporučujemo
TU JE NAŠ DELIJA: Senidah svojim hitom uvodi publiku u Novu 2026. godinu (FOTO)
31. 12. 2025. u 22:53
LjUBAVI MOJA: Beograđani pevaju uglas sa Aleksandrom Radović njen veliki hit (VIDEO)
31. 12. 2025. u 22:00
"KAD GA ISPROVOCIRAŠ NASTANE HAOS": Tea Tairović otkrila kako se slaže sa suprugom
11. 12. 2025. u 09:39
BRISEL I NATO SE OVOME NISU NADALI Ruska odluka drma Evropu: Brigada marinaca posataje divizija na vratima EU (VIDEO)
VOJNO-politička situacija između Rusije i evropskih država ulazi u fazu opasne eskalacije. Moskva je iznenada donela odluku da postojeću 336. gardijsku brigadu mornaričke pešadije, stacioniranu u Kalinjingradskoj oblasti, reorganizuje i podigne na nivo divizije.
30. 12. 2025. u 20:45
RUSI ĆE NAPASTI EU MNOGO RANIJE: Veliko upozorenje iz Ukrajine, poznata godina i glavna meta
RUSIJA je pomerila svoje planove za direktnu agresiju sa 2030. na 2027. godinu, a Evropa je sve glasnija o riziku od direktnog sukoba, u kojem bi se baltičke države mogle naći pod okupacijom.
20. 12. 2025. u 09:41
JK ŠOKIRALA: Otkrila otkad NIJE spavala sa Duškom, a bili još u braku - posredi su GODINE
PEVAČICA Jelena Karleuša, gostovala je kod svog prijatelja i voditelja Bojana Jovanovskog, poznatijeg kao Boki 13.
31. 12. 2025. u 13:35
Komentari (0)