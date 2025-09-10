KATAR OTKRIO DA JE LAŽ DA SU NA VREME UPOZORENI NA NAPAD IZRAELA: Amerika nas je zvala dok su se čule eksplozije

IZJAVE koje kruže o tome da je Katar unapred obavešten o napadu su lažne. Poziv primljen od američkog zvaničnika usledio je dok su se čule eksplozije nakon izraelskog napada na Dohu, objavio je portparol.

Katar je saopštio da je američko upozorenje o današnjem izraelskom napadu na Dohu usledilo pošto su u glavnom gradu već odjeknule eksplozije.

Katar je na taj način negirao da je unapred dobio upozorenje od SAD o izraelskim napadima na Dohu, navodeći da je obaveštenje stiglo pošto je napad već počeo.

- Izjave koje kruže o tome da je Katar unapred obavešten o napadu su lažne. Poziv primljen od američkog zvaničnika usledio je dok su se čule eksplozije nakon izraelskog napada na Dohu - objavio je portparol katarskog ministarstva spoljnih poslova Madžed al-Ansari na platformi X, preneo je Tajms of Izrael.

Izrael je mesecima planirao napad na lidere palestinske militantne grupe Hamas u Kataru, javio je danas izraelski Kanal 12.

Kako se navodi, izraelska vojska je pojačala pripreme za napad na Katar u poslednjih mesec dana, a prethodni datum operacije je odložen iz neodređenih razloga, preneo je Tajms of Izrael.

Kancelarija izraelskog premijera Benjamina Netanjahua prethodno je saopštila da je on naredio operaciju nakon terorističkog napada u Jerusalimu u ponedeljak, za koji je odgovornost preuzeo Hamas.

Emir Katara razgovarao s Trampom

Emir Katara Tamim ibn Hamad el Tani i katarski premijer Muhamed Abdulrahman Al Tani upozorili su predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa da izraelski napad na lidere Hamasa na katarskoj teritoriji neće doprineti, već da će ugroziti napore za postizanje dogovora o primirju i oslobađanju talaca između Izraela i Hamasa, javlja Tajms of Izrael.

Tokom telefonskog razgovora sa Trampom katarski emir i premijer izrazili su ogorčenje zbog izraelskog napada i rekli da očekuju da će SAD osuditi napad, s obzirom na to da je prekršeno međunarodno pravo i da se napad dogodio na teritoriji američkog saveznika, naveo je neimenovani diplomatski izvor.

Hac: Odluka o napadu na Hamas bila je ispravna

החלטת ראש הממשלה ושר הבטחון יחד עם צמרת צה״ל והשב״כ לפגוע בצמרת הטרור של חמאס חשובה ונכונה. בל נשכח - חליל אל-חיה הוא טרוריסט רצחני עם דם של אלפים על הידיים, מאדריכלי טבח שבעה באוקטובר וכך גם רבים מעמיתיו.



צמרת הטרור של חמאס מקשה שוב ושוב על הצעות פשרה לשחרור החטופים. מול הטרור… — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) September 9, 2025

Izraelski predsednik Isak Herzog oglasio se na X-u povodom napada na Katar.

- Odluka premijera i ministra obrane, zajedno s vrhom IDF-a, da udare na vrh Hamasa važna je i ispravna. Ne zaboravimo – Halil Al Haja je krvoločni terorista s krvi hiljadu ljudi na rukama, jedan od arhitekata masakra 7. oktobra, kao i mnogi njegovi kolege . napisao je Herzog.

