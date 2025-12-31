PREMIJER IZRAELA PORUČIO IRANU: "Unazadili smo vas"
PREMIJER Izraela Benjamin Netanjahu izjavio je da Iran pokušava da obnovi raketne i nuklearne kapacitete koji su oštećeni tokom rata u junu ove godine.
- Znatno smo ih unazadili u obe oblasti, ali da, pokušaće da obnove raketne i nuklearne kapacitete. Mislim da je sa Iranom pravo pitanje to što bi trebalo da prihvate činjenicu da ne bi trebalo da imaju kapacitet za nuklearno obogaćivanje - rekao je Netanjahu u intervjuu za američki Foks njuz.
Prema njegovim rečima, Teheran bi trebalo da iznese sav materijal koji su već obogatili, to jest, da ga iznesu iz Irana i da sprovedu inspekcije.
- Ne tražimo eskalaciju, nadam se da i oni neće, ali ako to hoće, sve je moguće - dodao je premijer Izraela.
Govoreći o Hamasu, Netanjahu je rekao da palestinski militantni pokret mora da preda sve svoje puške i tunelsku infrastrukturu kako bi mirovni plan Vašingtona za Gazu napredovao.
- Hamas se obavezao da će se razoružati, ali odbija da to učini - naveo je Netanjahu.
Premijer Izraela je dodao da Hamas još uvek ima oko 20.000 ljudi sa kalašnjikovima, koje "periodično koriste za pogubljenje svakoga ko ne želi nastavak njihove tiranije".
- Ukupno imaju 60.000 pušaka AK. To je ono što znači razoružanje. Moraju uzeti sve te puške, oduzeti im ih i razbiti te terorističke tunele koje imaju. Još uvek postoje stotine kilometara terorističkih tunela. Hamas odbija da to uradi - kaže on.
Na pitanje da li veruje da se druga faza plana za Gazu može postići čak i ako Hamas nije spreman da se razoruža, Netanjahu je rekao da misli da se mora pružiti šansa.
- Postoji pokušaj da se dovedu međunarodne snage. Za sada, to nije urodilo plodom, ali dajemo šansu. Jer ako se može uraditi na lakši način, u redu. A ako ne, uradiće se na drugi način - zaključio je premijer Izraela.
