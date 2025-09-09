"OVAKO VIŠE NE MOŽE": Orban pozvao na pobunu protiv Brisela

MAĐARSKI premijer zahvalio je danas zameniku premijera Italije Mateu Salviniju što je "stao u odbranu" dve mađarske državljanke koje su migranti napali u Kataniji.

Foto: Tanjug/AP

- Zahvaljujem se Mateu Salviniju, zameniku italijanskog premijera, što je stao u odbranu dve mlade mađarske devojke koje su u Kataniji napale migranti. Ovaj napad takođe dokazuje da je migraciona politika Evropske komisije neprihvatljiva. Umesto da zaustave migraciju, oni su zauzeti pravnim igrarijama i birokratskim petljanjima - naveo je Orban na Fejsbuku.

On je ocenio da je "neuspešna migraciona politika" EU "dovela do ovog napada".

- Ovaj slučaj seksualnog nasilja pada na savest briselskih birokrata. Ovako više ne može - upozorio je premijer Mađarske i pozvao na "pobunu protiv Brisela".

Incident se dogodio kada su trojica migranata napali dve mlade mađarske državljanke koje su se vraćale sa plaže, nakon što su im prethodno ponudili prevoz.

Zatim su ih odvezli do usamljenog mesta gde su počeli da ih maltretiraju.

Počinioci su kasnije uhapšeni, a prema informacijama, sva trojica muškaraca se ilegalno nalaze u Italiji.

(Tanjug)