NOVI UKRAJINSKI UDAR: Pušilin saopštio loše vesti
USLED masovnog napada ukrajinskih oružanih snaga na DNR, dve osobe su poginule, a 16 je ranjeno.
To je saopštio šef DNR-a Denis Pušilin.
Prema njegovim rečima, u Kujbiševskom okrugu Donjecka je poginuo jedan čovek, a još pet ljudi je povređeno. Pored toga, jedan čovek je poginuo, a četiri osobe su povređene nakon što su ukrajinske oružane snage napale Krasnogvardejski okrug Makejevke.
Kao rezultat napada ukrajinskih oružanih snaga, povređeni su i civili u Kijevskom, Buđonovskom i Lenjinskom okrugu Donjecka, kao i selu Dolja u gradskom okrugu Dokučajevsk.
- Svi povređeni dobijaju kvalifikovanu medicinsku pomoć - napisao je Pušilin na svom Telegram kanalu.
Preporučujemo
MRAČNA PROGNOZA: Agresivna politika Zapada potkopava nade za mir u Evropi
08. 09. 2025. u 21:00
KADIROV NAJOŠTRIJE ZAPRETIO: Mir moguć kada Ukrajina postane region Rusije
07. 09. 2025. u 11:15
GORI ZGRADA VLADE U KIJEVU: Hitno se oglasila premijerka Ukrajine (FOTO/VIDEO)
07. 09. 2025. u 11:09
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
PEVAČ NIJE BIO NA OČEVOJ SAHRANI: "Nije me grizla savest"
PEVAČ Rade Lacković doživeo je tragediju koja mu je potpuno promenila život.
09. 09. 2025. u 11:31
Komentari (0)