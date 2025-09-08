USLED masovnog napada ukrajinskih oružanih snaga na DNR, dve osobe su poginule, a 16 je ranjeno.

Foto: Profimedia

To je saopštio šef DNR-a Denis Pušilin.

Prema njegovim rečima, u Kujbiševskom okrugu Donjecka je poginuo jedan čovek, a još pet ljudi je povređeno. Pored toga, jedan čovek je poginuo, a četiri osobe su povređene nakon što su ukrajinske oružane snage napale Krasnogvardejski okrug Makejevke.

Kao rezultat napada ukrajinskih oružanih snaga, povređeni su i civili u Kijevskom, Buđonovskom i Lenjinskom okrugu Donjecka, kao i selu Dolja u gradskom okrugu Dokučajevsk.

- Svi povređeni dobijaju kvalifikovanu medicinsku pomoć - napisao je Pušilin na svom Telegram kanalu.