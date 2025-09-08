"TRAMP NIJE POSLAO PORUKU MAĐARSKOJ" Sijarto: Jasno da je glavni gubitnik Evropa

AMERIČKI predsednik Donald Tramp nije, kako su to objavili pojedini mediji, poslao poruku Mađarskoj da treba da obustavi kupovinu ruske nafte ili neku sličnu poruku, izjavio je danas mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto.

Foto: Profimedia

On je rekao u intervjuu za podkast Fight Hour da "proratni briselski političari" pokušavaju da prekinu čak i poslednje veze saradnje u energetskom sektoru između Evrope i Rusije.

- Jasno je da je glavni gubitnik u ovome Evropa... Evropska ekonomija je počela da slabi, a glavni razlog je taj što je model evropskog ekonomskog rasta uništen - istakao je Sijarto, preneo je MTI.

Rekao je da postoje dve grupe evropskih država - jedna koja javno "ogovara" Rusiju, a da pojedine od njih tajno kupuju sirovu naftu od Rusije, dok drugu grupu čine Mađarska i Slovačka koje kupuju rusku naftu otvoreno, a ne tajno.

- Zbog infrastrukture, Mađarska može bezbedno da funkcioniše sa stanovišta energetike samo ukoliko radi naftovod Družba - rekao je Sijarto, navodeći da je naftovod iz Hrvatske odličan kao pomoćni naftovod, ali da sam po sebi nije dovoljan da snabdeva Mađarsku i Slovačku.

Tramp je poručio evropskim liderima 4. septembra da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu, jer prodaja tog energenta pomaže Moskvi u finansiranju rata protiv Ukrajine, rekao je neimenovani zvaničnik Bele kuće za Rojters.

Zvaničnik je naveo da je Tramp je učesnicima sastanka „Koalicije voljnih" rekao da Evropa mora da prestane da kupuje rusku naftu nakon što je Rusija za godinu dana zaradila 1,1 milijardu evra prodajom goriva EU.

Prema rečima zvaničnika, evropski lideri moraju da izvrše ekonomski pritisak na Kinu zbog toga što, kako se navodi, finansira ruske ratne napore.

(Tanjug)