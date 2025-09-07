"ODUSTALI SMO KAD SMO VIDELI UGOVOR": Otkriveno zašto se kuće prodaju za 1 evro

MLADI par opisao je program kuća po ceni od 1 evro u Italiji da je "delovalo previše dobro da bi bilo istinito".

Iako su imali idealni profil za prijavu, odlučili su da odustanu od programa i umesto toga su kupili useljivu kuću za 29 hiljada evra u malom gradu na jugu Italije.

- Prošle godine smo postali vrlo znatiželjni oko kuća od 1 euro. Moj suprug je trebao da se preseli u Italiju zbog posla, a između opcije da iznajmljujemo stan za 500 evra mesečno ili da kupimo kuću za evro, delovalo nam je logično da izaberemo drugu opciju - rekla je 30-godišnjakinja.

Međutim, brzo su otrkili da iza simbolične cene program krije komplikacije.

- Uvek je postojalo neko ''ali". Čitali smo na forumima, gledali priče na Bi-Bi-Si-u i Biznis Insajderu. Neki su kupovali kuće bez da ih vide, a kasnije otkrivali da su na ivici rušenja. Drugi su u renoviranje uložili stotine hiljada evra - rekla je za Biznis Insajder.

Pored toga, svaki grad je postavnjao različite uslove: renoviranje u roku od 6 godina, obaveza boravka pola godine ili čak pokretanje posla.

- Dokumenti su bili samo na italijanskom, a mi ne govorimo jezik. Delovalo nam je kao preveliki rizik - rekla je.

Umesto kuće za evro, oni su odabrali alternativu.

- Pronašli smo farmu od 290 kvadrata i hektarom zemljišta za 29 hiljade evra. Bila je skoro spremna za useljenje i mogli smo odmah da se preselimo

Nekretnina se nalazi u Sant’Elia a Pianisi, malom gradu sa samo 1.000 stanovnika, između Napulja i Rima, koji ih je prijatno iznenadio.

- Čitali smo da su ta mesta napuštena i bez života. U stvarnosti, ovde se organizuju festivali, postoje škole, prodavnice, pa čak i biblioteka. Leti se broj stanovnika utrostruči. Prihvatili su nas raširenih ruku, komšije nam donose domaći sir, nar i povrće iz svojih bašti. Nismo mogli da poželimo više - pričaju oni.

Angažovali su advokata specijalizovanog za međunarodne transakcije.

- Koštalo nas je 6.500 evra, gotovo četvrtinu vrednosti kuće, ali se isplatilo. Pomogao nam je da prevedemo dokumenta i prođemo kroz sve pravne korake, smanjujući rizike. Bez njega, to bi bilo nemoguće

Danas kažu da su sigurni da su doneli pravu odluku.

- Verujemo da program kuća od 1 evra može biti dobar za neke, ako su svesni svih obaveza. Za nas je ova opcija bila sigurnija. Stigli smo u vibrantnu zajednicu i imamo kuću koju možemo renovirati svojim tempom

Trenutno, Sant’Elia i dalje ima nekoliko kuća ponuđenih za 1 evro.

