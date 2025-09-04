POLJSKA NEĆE SLATI VOJSKU U UKRAJINU Tusk: Ni nakon završetka rata

POLjSKI premijer Donald Tusk izjavio je danas, nakon sastanka "Koalicije voljnih" u Parizu, da Poljska ne planira da šalje trupe u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata.

-Već sam mnogo puta naglasio da ne predviđam slanje trupa u Ukrajinu, čak ni nakon završetka rata, istakao je on, prenosi agencija PAP.

Kako je naveo, Poljska, kao najveće čvorište gde se organizuje pomoć za Ukrajinu, odgovorna je za logistiku.

-To je zadatak od dovoljnog, a da ne kažemo izuzetnog, značaja, naglasio je Tusk i dodao da ovaj oblik poljskog prisustva "svi prihvataju".

Tusk je rekao da su tokom drugog dela sastanka u Parizu evropski lideri razgovarali telefonom sa predsednikom SAD Donaldom Trampom o tome "kako da ubede ruskog predsednika Vladimira Putina da započne razgovor" jer, kako je dodao, "niko nije krio da su svi razočarani nedostatkom rezultata" mirovnih pregovora.

-Uprkos naporima evropskih zemalja i predsednika Sjedinjenih Američkih Država, uprkos sastanku na Aljasci, a kasnije i sastanku u Vašingtonu, sve ovo pokazuje da je Evropa odlučna i istinski ujedinjena i jedinstvena, i da predsednik Tramp želi da okonča rat, što dokazuju njegove brojne deklaracije, naglasio je premijer Poljske.

Dodao je da je "duboko impresioniran" solidarnošću, odlučnošću i dobrom saradnjom na evropskom nivou, napominjući da su se na današnjem sastanku lideri "Koalicije voljnih" fokusirali na to kako da učine bezbednosne garancije za Ukrajinu "konkretnim".

Tusk je rekao da je više od preko 30 zemalja, ne samo iz Evrope, spremno da se pridruži takozvanoj koaliciji.

-Razgovarali smo o tome kako da ove bezbednosne garancije za Ukrajinu učinimo materijalnim i praktičnim, kako bi bilo vidljivo da Evropa ispunjava svoja obećanja, rekao je Tusk.

Tusk je rekao da se razgovor odvijao u okviru malog tima, uključujući predsednika Francuske Emanuela Makrona, predsednika Ukrajine Volodimira Zelenskog i premijere Belgije, Holandije i Danske Barta de Vevera, Dika Shofa i Mete Frederiksen.

Međutim, dodao je, lideri svih ostalih zemalja "Koalicije voljnih" pridružili su se sastanku putem video-konferencije.

(Tanjug)

