(VIDEO) PARADA U PEKINGU - OVO JE 5 ORUŽJA NA KOJE TREBA OBRATITI PAŽNJU: Američki mediji su posebno izdvojili rakete i dronove

SA učešćem više od 10.000 vojnika i stotinama komada naprednog naoružanja, parada povodom 80 godina od završetka Drugog svetskog rata će pokazati rastuću vojnu moć Kine pod Sijevim vođstvom.

Kineski predsednik je postavio, kao jedan od ciljeva, da u potpunosti modernizuje najveću stajaću vojsku na svetu.

Parada će početi u sredu u devet sati ujutru po lokalnom, odnosno u 03 sata ujutru po srednjoevropskom vremenu. Predviđeno je da parada traje 70 minuta, a prisustvovaće 26 svetskih lidera.

Biće predstavljeno 45 vojnih kontingenata i najsavremenija vojna tehnika, od dronova i hipersoničnog oružja do robotizovanih sistema, a veliki deo naoružanja i opreme na paradi se prvi put prikazuje javnosti.

Vojska će marširati u koraku sa predsednikom Narodne Republike Kine Si Đinpingom, koji će održati govor na događaju.





Ova drumska balistička raketa srednjeg dometa, koju američki posmatrači ponekad nazivaju „Ubica Guama“, verovatno je nadograđena verzija ovog oružja. Sa dometom od 4.000 kilometara, rakete bi mogle da pogode ciljeve daleko izvan Kine, uključujući američke vojne baze na Guamu.



YJ-17 i protivbrodske rakete: Kina obično koristi oznaku „YJ“ za protivbrodske rakete, pa se veruje da je YJ-17 nova verzija DF-17, balističke rakete srednjeg dometa opremljene hipersoničnim klizećim vozilom. U kombinaciji sa ostalim protivbrodskim raketama na paradi, koje bi sve mogle biti lansirane sa ratnih brodova u najvećoj, kineskoj, pomorskoj floti na svetu, YJ-17 šalje poruku da su američki nosači aviona ranjivi bilo gde u regionu. Foto: Printscreen/Jutjub/CGTN



Vazdušni dronovi i „lojalni pomoćnik“: Kina bi mogla postati prva zemlja koja će koristiti ono što je poznato kao dron „lojalni pomoćnik“. Lojalni pomoćnik leti pod komandom borbenog aviona ili bombardera sa posadom uz pomoć veštačke inteligencije i može da obavlja uloge kao što su izviđanje, elektronsko ometanje, mamci ili eventualno sredstvo za vazdušne napade, noseći sopstvene rakete ili bombe.



Laser za protivvazdušnu odbranu: Kina bi mogla da predstavi laser postavljen na dugačkom kamionu sa osam točkova, koji bi mogao da sadrži dodatnu električnu energiju potrebnu za rešavanje problema male snage u prethodnim laserskim oružjima. Laseri spadaju u klasu koja se naziva „oružje usmerene energije“. Ovo oružje se oslanja na elektromagnetnu energiju da bi onesposobilo metu toplotom, poremećajem unutrašnjih električnih sistema ili zaslepljivanjem senzora kao što su optika i radar.



Možda ćemo videti debi dva ekstra velika podvodna drona (XLUUV), iz oblasti pomorskog ratovanja gde je Kina svetski lider, barem po njihovom broju, prema rečima stručnjaka za podmornice H. I. Satona.

General Kevin Šnajder, komandant Američkih pacifičkih vazduhoplovnih snaga, rekao je u utorak u onlajn razgovoru da veliki događaji poput kineske vojne parade ne odvraćaju američku vojsku od njene misije u Pacifiku.

-Nacije poput Kine, Severne Koreje, Rusije i drugih organizuju ovakve događaje. Svakako postoji veliki fokus na porukama, rekao je Šnajder u razgovoru koji je organizovao Mičel institut za vazduhoplovne studije Udruženja vazduhoplovnih i svemirskih snaga u Arlingtonu, Virdžinija, a objavljen je na Jutjubu.

-Ali mislim da je pouka da se nismo odvraćeni, rekao je Šnajder kada su ga pitali o paradi.

SAD ne stoje mirno, rekao je.

-Nastavićemo da pronalazimo načine da unapredimo naše sposobnosti i da se nosimo sa potencijalnim protivničkim sistemima kako se budu razvijali i koristili, rekao je, misleći na novo oružje koje se očekuje da će Kina danas predstaviti.

-Nastavićemo da budemo uspešni u pronalaženju načina da ublažimo pretnje drugih kako se budu razvijale, rekao je Šnajder.

