ERDOGAN STIGAO U KINU: Turski predsednik učestvuje na samitu ŠOS-a

31. 08. 2025. u 08:55

PREDSEDNIK Turske Redžep Tajip Erdogan stigao je u Tjenđin, u Kini, kako bi učestvovao na 25. samitu Saveta šefova država Šangajske organizacije za saradnju (ŠOS).

Foto Tanjug/AP/Achmad Ibrahim

Erdogana su na međunarodnom aerodromu u Pekingu dočekali kineski državni ministar Lej Hajcao, turski ambasador u Pekingu Selčuk Unal i osoblje ambasade.

On će prisustvovati večeri koju će u čast lidera prirediti kineski predsednik Si Đinping u okviru 25. samita Saveta šefova država ŠOS-a, prenosi Anadolija. Turski predsednik će takođe održati bilateralne razgovore sa drugim liderima, posebno sa svojim domaćinom kolegom Si Đinpingom.

Pored Erdogana i njegova supruge Emine Erdogan, u turskoj delegaciji su i ministar spoljnih poslova Hakan Fidan, ministar energetike i prirodnih resursa Alparslan Bairaktar, ministar trezora i finansija Mehmet Šimšek, ministar nacionalne odbrane Jašar Guler, ministar industrije i tehnologije Mehmet Fatih Kačir, ministar za trgovinu Hamer Deputijat, ministar trgovine Ierebakan, kao i drugi zvaničnici.

