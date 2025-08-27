SALVINI OČITAO BUKVICU EVROPI: Prošli ratovi protiv Rusije nisu doneli ništa dobro

VICEPREMIJER Italije Mateo Salvini savetovao je evropskim zemljama da se fokusiraju na diplomatiju umesto da razmišljaju o malo verovatnim ratovima protiv Rusije.

Foto: EPA

- Trebalo bi da slušamo papu Lava i da uložimo svoje napore u diplomatiju, umesto da razmišljamo o malo verovatnim ratovima protiv Rusije, koji u prošlosti — od Napoleona do Hitlera — nisu doneli ništa dobro - rekao je on u intervjuu za portal sussidiario.net.

Zamenik premijera Italije je takođe napomenuo da on, „za razliku od drugih evropskih vlada i nekih lidera u Briselu“, brani „uravnotežen i mudar“ stav Italije.