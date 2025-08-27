Svet

SALVINI OČITAO BUKVICU EVROPI: Prošli ratovi protiv Rusije nisu doneli ništa dobro

Novosti online

27. 08. 2025. u 17:56

VICEPREMIJER Italije Mateo Salvini savetovao je evropskim zemljama da se fokusiraju na diplomatiju umesto da razmišljaju o malo verovatnim ratovima protiv Rusije.

САЛВИНИ ОЧИТАО БУКВИЦУ ЕВРОПИ: Прошли ратови против Русије нису донели ништа добро

Foto: EPA

- Trebalo bi da slušamo papu Lava i da uložimo svoje napore u diplomatiju, umesto da razmišljamo o malo verovatnim ratovima protiv Rusije, koji u prošlosti — od Napoleona do Hitlera — nisu doneli ništa dobro - rekao je on u intervjuu za portal sussidiario.net.

Zamenik premijera Italije je takođe napomenuo da on, „za razliku od drugih evropskih vlada i nekih lidera u Briselu“, brani „uravnotežen i mudar“ stav Italije.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Pratite vesti prema vašim interesovanjima

Novosti Google News
Tagovi
Intesa banner
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

Politika
Tenis
Fudbal
TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona

TOTALNA ČISTKA NA MARAKANI! Crvena zvezda ostaje bez nekoliko igrača posle eliminacije iz Lige šampiona