SALVINI OČITAO BUKVICU EVROPI: Prošli ratovi protiv Rusije nisu doneli ništa dobro
VICEPREMIJER Italije Mateo Salvini savetovao je evropskim zemljama da se fokusiraju na diplomatiju umesto da razmišljaju o malo verovatnim ratovima protiv Rusije.
- Trebalo bi da slušamo papu Lava i da uložimo svoje napore u diplomatiju, umesto da razmišljamo o malo verovatnim ratovima protiv Rusije, koji u prošlosti — od Napoleona do Hitlera — nisu doneli ništa dobro - rekao je on u intervjuu za portal sussidiario.net.
Zamenik premijera Italije je takođe napomenuo da on, „za razliku od drugih evropskih vlada i nekih lidera u Briselu“, brani „uravnotežen i mudar“ stav Italije.
Preporučujemo
CRNE VESTI ZA RUSIJU Ukrinform: Eksplodirao glavni naftovod za snabdevanje Moskve?
27. 08. 2025. u 14:44
"BIĆE IM LOŠE!" Trampova oštra poruka Kremlju: Uvešću sankcije! Pomenuo i svetski rat
26. 08. 2025. u 22:45
SKANDAL U BRITANIJI, PORODICE U ŠOKU: Direktorka mrtvačnice gledala crtani film sa mrtvim bebama u svojoj kući
EJMI Apton (38), osnivačica udruženja Florrie’s Army u Lidsu u Engleskoj, našla se u centru velike afere nakon što su roditelji preminule dece otkrili da su tela njihovih beba držana u njenoj kući umesto u mrtvačnici.
27. 08. 2025. u 17:50
OVO JE DETALjAN SPISAK NAMIRNICA KOJIMA ĆE PASTI CENA: Nove ekonomske mere važne za građane
PRESEDNIK Srbije Aleksandar Vučić istakao je juče prilikom izlaganja o smanjenju marži na kućnu hemiju i prehrambene proizvode, a u okviru predstavljanja novih ekonomskih mera za građane, da sniženje koje će uslediti kao posledica ograničenja trgovačkih marži obuhvata 3000 proizvoda iz 23 grupe.
25. 08. 2025. u 13:15
DIPLOMATSKI SKANDAL U EVROPI: Otkriveni agenti, radili za Trampa - poznato šta im je bio plan
DANSKA vlada je opozvala otpravnika poslova SAD u zemlji nakon što su obaveštajne službe tamo otkrile da najmanje tri američka državljanina rade na "operacijama uticaja" na Grenlandu kako bi zemlju udaljili od Danske i približili SAD.
27. 08. 2025. u 13:24
Komentari (0)