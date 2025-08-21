OD 2009. NIJE ODRŽALA NIJEDAN ČAS: Nastavnica u Nemačkoj 16 godina bila na bolovanju
NASTAVNICA u nemačkoj pokrajini Severna Rajna-Vestfalija već 16 godina je na bolovanju i prima punu platu, ali sada je Vrhovni sud presudio da je sa tim završeno i da mora da se podvrgne medicinskom pregledu, prenose danas nemački mediji.
Nastavnica iz Duizburga od 2009. ne radi i nije održala nijedan čas, ali je uprkos tome primala platu iz meseca u mesec, prenosi Bild.
Ona je kontinuirano produžavala bolovanje zbog mentalnih problema.
Za sve te godine, nastavnica je samo jednom posetila lekara, a razlog za to je što pokrajina Severna Rajna-Vestfalija nije izdala odgovarajući nalog.
Kada joj je najzad u aprilu ove godine naloženo da ode na pregled, ona je pokušala i to da izbegne i podnela je žalbu u kojoj je navela da joj posle 16 godina duge bolesti koja ju je onemogućila da radi, nalog “više nije razumljiv”.
Administrativni sud u Diseldorfu odbacio je, međutim, njenu žalbu a tu odluku 12. avgusta podržao je i Visoki sud.
Sada predstoji da lekar utvrdi da li nastavnica zaista nije sposobna da radi , a u tom slučaju ona neće primate punu platu, već umanjenu penziju i moraće sama da snosi troškove procedure, preneo je Bild.
(tanjug)
