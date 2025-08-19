Svet

HOROR U FINSKOM PARLAMENTU: Poslanik izvršio samoubistvo

19. 08. 2025. u 13:14

FINSKI mediji javljaju da je jedan poslanik izvršio samoubistvo u zgradi parlamenta u Helsinkiju.

ХОРОР У ФИНСКОМ ПАРЛАМЕНТУ: Посланик извршио самоубиство

Aaro Toivonen, direktor bezbednosti u finskom parlamentu, izjavio je za list Iltalexti da je u zgradi došlo do smrtnog slučaja i da se nadležne službe nalaze na licu mesta.

Prema pisanju tog lista, član parlamenta je izvršio samoubistvo.

Isti podatak objavio je i drugi finski dnevnik Ilta-Sanomat. Kada ga je javni servis Yle upitao o tome, Toivonen nije osporio informacije koje je preneo Iltalexti.

Policijska služba Helsinkija potvrdila je za Helsingin Sanomat da je u parlamentu zaista došlo do smrtnog slučaja.

Finski premijer Peteri Orpo izrazio je šok i duboku žalost povodom smrti kolege u parlamentu, preneo je Ilta-Sanomat.

Finski parlament ima 200 poslanika. Svaki od njih bira se na mandat od četiri godine.

