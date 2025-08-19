LAVROV O SAMITU NA ALJASCI: Tramp pokazao da iskreno želi mir u Ukrajini
ŠEF ruske diplomatije Sergej Lavrov sumirao je utiske sa sastanka Trampa i Putina.
- Sastanak ruskog lidera Vladimira Putina i američkog predsednika Donalda Trampa na Aljasci pokazao je da tim američkog predsednika iskreno želi da postigne dugoročni rezultat, rekao je šef ruske diplomatije Sergej Lavrov.
Ministar je istakao iskrenu želju američkog lidera da postigne dugoročan rezultat po pitanju Ukrajine.
- Nedvosmisleno se videlo da predsednik Sjedinjenih Država i njegov tim, pre svega, iskreno žele da postignu rezultat koji će biti dugoročan, stabilan i pouzdan, za razliku od Evropljana koji su u tom trenutku na svakom koraku ponavljali da je samo prekid vatre uslov, a da će nakon toga nastaviti da snabdevaju Ukrajinu oružjem - objasnio je ruski ministar u intervjuu televiziji NTV.
On je naglasio da je atmosfera tokom sastanka sa američkom stranom bila „veoma dobra“, što se ogleda i u izjavama lidera dve zemlje.
(Sputnjik)
