MAKRON PREDLOŽIO, ČEKA SE ODLUKA: Ovo je potencijalno mesto susreta Putina i Zelenskog

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron predložio je danas Ženevu u Švajcarskoj kao moguće mesto za bilateralni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Makron je naveo je da je situacija "u drugoj fazi“ i da treba pronaći "neutralnu zemlju“, prenosi BFMTV.

"Možda Švajcarska, ja sam za Ženevu. Ili će to biti neka druga zemlja. Poslednji put bilateralne konsultacije su održane u Turskoj, u Istanbulu“, rekao je francuski predsednik.

On je dodao da je na sastanku u Vašingtonu uz učešće evropskih lidera, kao i predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, razmatrana mogućnost održavanja bilateralnih kontakata na visokom nivou između Rusije i Ukrajine, nakon čega bi trebalo da usledi trilateralni sastanak u prisustvu SAD i multilateralni sastanak uz učešće šireg kruga zemalja.



(Tanjug)