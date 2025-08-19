MAKRON PREDLOŽIO, ČEKA SE ODLUKA: Ovo je potencijalno mesto susreta Putina i Zelenskog
FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron predložio je danas Ženevu u Švajcarskoj kao moguće mesto za bilateralni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.
Makron je naveo je da je situacija "u drugoj fazi“ i da treba pronaći "neutralnu zemlju“, prenosi BFMTV.
"Možda Švajcarska, ja sam za Ženevu. Ili će to biti neka druga zemlja. Poslednji put bilateralne konsultacije su održane u Turskoj, u Istanbulu“, rekao je francuski predsednik.
On je dodao da je na sastanku u Vašingtonu uz učešće evropskih lidera, kao i predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, razmatrana mogućnost održavanja bilateralnih kontakata na visokom nivou između Rusije i Ukrajine, nakon čega bi trebalo da usledi trilateralni sastanak u prisustvu SAD i multilateralni sastanak uz učešće šireg kruga zemalja.
(Tanjug)
Preporučujemo
IMPLIKIACIJE SASTANKA TRAMPA I ZELENSKOG: Pobeda Rusije i krah zapadne politike
18. 08. 2025. u 22:33
PUTIN I ZELENSKI DOLAZE NADOMAK SRBIJE?! Nove informacije o mestu susreta dvojice lidera
VIŠI zvaničnik u administraciji američkog predsednika Donalda Trampa rekao je da bi sastanak ruskog i ukrajinskog predsednika Vladimira Putina i Volodimira Zelenskog mogao da se održi u Mađarskoj, prenosi Rojters.
19. 08. 2025. u 11:18
"SRAM VAS BILO ZA SVE ŠTO RADITE" Vučić sa prezirom odgovorio Žaklini Tatalović na dobacivanja i upadice
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić odgovorio je na upadice i dobacivanja novinarki N1 Žaklini Tatalović.
17. 08. 2025. u 14:28
IZ SVIH UGLOVA: 32 godine mlađa žena našeg glumca se skinula u bikini (FOTO)
MARIJA je objavila čitav niz fotografija. Ona je pozirala u bikiniju i fotografisala se iz svih mogućih uglova.
18. 08. 2025. u 22:13
Komentari (0)