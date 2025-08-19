Svet

MAKRON PREDLOŽIO, ČEKA SE ODLUKA: Ovo je potencijalno mesto susreta Putina i Zelenskog

Ђорђе Грмуша
Đorđe Grmuša

19. 08. 2025. u 09:51

FRANCUSKI predsednik Emanuel Makron predložio je danas Ženevu u Švajcarskoj kao moguće mesto za bilateralni sastanak ruskog predsednika Vladimira Putina i ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog.

Foto: Profimedia/Shutterstock/Ilustracija

Makron je naveo je da je situacija "u drugoj fazi“ i da treba pronaći "neutralnu zemlju“, prenosi BFMTV.

"Možda Švajcarska, ja sam za Ženevu. Ili će to biti neka druga zemlja. Poslednji put bilateralne konsultacije su održane u Turskoj, u Istanbulu“, rekao je francuski predsednik.

On je dodao da je na sastanku u Vašingtonu uz učešće evropskih lidera, kao i predsednika SAD i Ukrajine Donalda Trampa i Volodimira Zelenskog, razmatrana mogućnost održavanja bilateralnih kontakata na visokom nivou između Rusije i Ukrajine, nakon čega bi trebalo da usledi trilateralni sastanak u prisustvu SAD i multilateralni sastanak uz učešće šireg kruga zemalja. 
 

(Tanjug)

