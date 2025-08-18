KO FALI NA SAMITU? Zašto ova moćna država nije u Vašingtonu

DONALD Tramp i Vladimir Zelenski sastaće se večeras u Beloj kući, kako bi ukrajinski lider čuo ključne poruke ruskog predsednika Vladimira Putina sa Aljaske i eventualno dogovorili dalji potezi.

Sastanku će prisustvovati i lideri evropskih zemalja. Ono što je primetno, ni ovoga puta neće učestvovati Poljska.

Poslanik Evropskog parlamenta Mihal Dvorčik komentarisao je odsustvo poljskog predstavnika rečima da mu je žao što Poljska „nije značajan igrač u EU“. Prema njegovim rečima, čak su i Finci, koji imaju manji vojni i politički potencijal, bili uključeni u ovu delegaciju.

Dodao je da su, prema izveštajima medija, sastav delegacije odredili Vladimir Zelenski i kancelar Fridrih Merc, koji očigledno nisu smatrali da je potrebno pozvati premijera Donalda Tuska ili ministra spoljnih poslova Sikorskog.

Dušan Proroković, politikolog, viši naučni saradnik Instituta za međunarodnu politiku i privredu kaže da nije iznenađen izuzećem Poljske, te da ova država ima tradiciju neučestvovanja na različitim skupovima EU.

„Poljsko društvo je podeljno. Njihova politička scena je u potpunosti polarizovana. Za ovaj deo liberala pretpostavljam da je čudno što niko od Poljaka ne učestvuje na sastanku u Vašingtonu, međutim, za ovaj drugi konzervativni deo Poljske to je potpuno očekivano. Ogromna promena u politici te države odigrava se nakon poslednjih predsedničkih izbora. Karol Navrocki novi predsednik Poljske sa velikim ustavnim i formalno-pravnim ovlašćenjima i u ideološkom, spoljno-političkom i geopolitičkom pogledu ima mnogo da zameri Briselu. On je poljsku politiku resetovao, vratio je na koncept koji su sprovodili braća Kačinski i mislim da on sebe uopšte ne vidi u tom društvu okupljenom oko Ursule fon der Lajen”, kaže Proroković.

On smatra da će Poljska ubuduće prema Ukrajini voditi drugačiju politiku od one koju su vodili liberali predvođeni Donaldom Tuskom.

Predsednik Poljske, naime, najavio je da neće dozvoliti ulazak Ukrajine u NATO, kao i da nijedan poljski vojnik neće biti raspoređen na teritoriji Ukrajine, tako da će oni svoje stavove o Ukrajini i Zelenskom usaglašavati u direktnoj komunikaciji sa Trampom, a ne u okviru neke sveobuhvatne politike EU, dodaje analitičar.

„Ustalom, Ursula, Merc, Makron mnogo su više protivnici nego saveznici i neki partneri sa kojima se može dogovarati. Poljska je za vreme vlasti partije PiS i Kačinskog imala dosta veliku distancu prema Briselu. Oni su svojim postupcima i ponašanjem često podsećali na Viktora Orbana”, kaže on.

Naš sagovornik ističe da Poljska jednostavno neće sedeti za stolom u situacijama za koje procene da im ne odgovaraju.

„Tu se ne radi samo o spoljnoj politici već i o ideologiji. Njihov sukob sa EU se najbolje video tokom migrantske krize, rodne ravnopravnosti, legitimisanja nekih LGBT prava. To je indukovalo oštre sporove Varšave i Brisela i zato se Poljska često nije pridruživala tim sastancima na kojima su donošene neke političke odluke koje su se ticale EU. Nakon poslednjih predsedničkih izbora čini se kako se Poljska vraća na tu staru poziciju i kako će to biti neki novi diskurs koji će se manifestovati i na ove načine”, zaključuje Proroković.

