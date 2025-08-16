"SPORAZUM O UKRAJINI SADA ZAVISI OD ZELENSKOG" Tramp nakon sastanka na Aljasci - Putin želi mir

U INTERVJUU za "Foks njuz", nakon sastanka sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom, američki predsednik Donald Tramp rekao je da strane počinju da se pripremaju za sastanak u kojem će učestvovati on, Putin i Zelenski.

Dodao je i da evropske zemlje treba "malo" da učestvuju u ukrajinskom rešenju.

Tramo je istakao da postoji "prilično velika verovatnoća" zaključivanja sporazuma o rešavanju problema Ukrajine.

Opisao je sastanak sa Putinom na Aljasci kao "veoma dobar".

- Razgovori su vođeni o mnogim pitanjima, postoji veliki napredak - napomenuo je.

Predsednik SAD je izrazio uverenje da Putin želi da postigne sporazum o Ukrajini.

Tramp je odbio da kaže oko čega su se tačno on i ruski predsednik složili, a oko čega ne. On je dodao i da Rusija ima veliki nuklearni potencijal i da se i to mora uzeti u obzir.

