POZNATO VREME SASTANKA: Evo kada se sastaju Putin i Tramp - otkriveni svi detalji

SASTANAK predsednika Rusije Vladimira Putina i predsednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trampa biće održan sutra u 11.30 po lokalnom vremenu u Enkoridžu na Aljasci (21.30 po srednjoevropskom vremenu), saopštio je pomoćnik ruskog predsednika Jurij Ušakov.

Foto: Profimedia

Prema njegovim rečima, samit će se održati u vazduhoplovnoj bazi Elmendorf-Ričardson na Aljasci, a program je u potpunosti usaglašen, prenela je Ria novosti.

- Očekuje se da će sve početi razgovorom Putina i Trampa tet-a-tet, nakon čega sledi prošireni sastanak uz učešće delegacija, a ti pregovori će se nastaviti tokom radnog doručka - rekao je Ušakov.

Centralna tema razgovora biće ukrajinska kriza.

Trajanje sastanka nije unapred ograničeno i zavisiće od toka razgovora.

Ruska agencija prenosi da je planirana zajednička konferencija za novinare nakon sastanka, ukoliko razgovori to omoguće.

Delegacije će se odmah nakon samita vratiti u svoje zemlje.

Članove ruske delegacije činiće ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov, ministar odbrane Andrej Belousov, ministar finansija Anton Siluanov, direktor Ruskog fonda za direktne investicije Kiril Dmitrijev, kao i Ušakov.

Navodi se da će sastanak biti radnog karaktera, bez dodatnih ceremonijalnih događaja.

(Tanjug)