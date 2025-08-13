DANAS HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA SA TRAMPOM: Učestvovaće i Vladimir Zelenski

PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens učestvovaće danas na virtuelnom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i liderima evropskih zemalja.

Kako navodi Rojters, evropski čelnici će najpre međusobno održati video-sastanak kako bi uskladili svoje stavove pre razgovora sa Trampom o predstojećim pregovorima Bele kuće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.

Neizvesnost u vezi sa ishodom rusko-američkog samita izazvala je strahove u Evropi da bi Tramp i Putin mogli doneti dalekosežne odluke, pa čak i izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati nepovoljan sporazum.

- Naš cilj je da to sprečimo, da ostanemo usklađeni i jedinstveni sa našim američkim partnerima. Još ima dosta vremena do petka - izjavio je visoki evropski zvaničnik za Rojters.

Video-konferencija između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i lidera Nemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Evropske unije, prema navodima nemačke vlade, zakazana je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a biće prisutan i generalni sekretar NATO-a.

Dnevni red uključuje strategije za pojačanje pritiska na Rusiju, redosled koraka u mogućem mirovnom procesu, budućnost okupiranih teritorija i sigurnosne garancije za Ukrajinu.

Nakon video-konferencije sa evropskim i ukrajinskim liderima, Tramp i potpredsednik JD Vens očekuju se na posebnom onlajn sastanku sa evropskim zvaničnicima u 15 časova. Sastanak Trampa i Putina biće održan u petak, 15. avgusta, u Enkoridžu na Aljasci.

