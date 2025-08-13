DANAS HITAN SASTANAK EVROPSKIH LIDERA SA TRAMPOM: Učestvovaće i Vladimir Zelenski
PREDSEDNIK Sjedinjenih Američkih Država Donald Tramp i potpredsednik Džej Di Vens učestvovaće danas na virtuelnom sastanku sa ukrajinskim predsednikom Volodimirom Zelenskim i liderima evropskih zemalja.
Kako navodi Rojters, evropski čelnici će najpre međusobno održati video-sastanak kako bi uskladili svoje stavove pre razgovora sa Trampom o predstojećim pregovorima Bele kuće sa ruskim predsednikom Vladimirom Putinom.
Neizvesnost u vezi sa ishodom rusko-američkog samita izazvala je strahove u Evropi da bi Tramp i Putin mogli doneti dalekosežne odluke, pa čak i izvršiti pritisak na Ukrajinu da prihvati nepovoljan sporazum.
- Naš cilj je da to sprečimo, da ostanemo usklađeni i jedinstveni sa našim američkim partnerima. Još ima dosta vremena do petka - izjavio je visoki evropski zvaničnik za Rojters.
Video-konferencija između ukrajinskog predsednika Volodimira Zelenskog i lidera Nemačke, Finske, Francuske, Velike Britanije, Italije, Poljske i Evropske unije, prema navodima nemačke vlade, zakazana je za 14 časova po srednjoevropskom vremenu, a biće prisutan i generalni sekretar NATO-a.
Dnevni red uključuje strategije za pojačanje pritiska na Rusiju, redosled koraka u mogućem mirovnom procesu, budućnost okupiranih teritorija i sigurnosne garancije za Ukrajinu.
Nakon video-konferencije sa evropskim i ukrajinskim liderima, Tramp i potpredsednik JD Vens očekuju se na posebnom onlajn sastanku sa evropskim zvaničnicima u 15 časova. Sastanak Trampa i Putina biće održan u petak, 15. avgusta, u Enkoridžu na Aljasci.
(Tanjug)
RASPOREĐENO 110.000 VOJNIKA, RUSI KREĆU U ZAVRŠNI UDAR NA POKROVSK: "Sa time bi mogli zauzeti srednje veliku evropsku državu"
RUSIJA ne pokazuje znakove povlačenja u ratu protiv Ukrajine. Naprotiv, Moskva je pojačala dalekometne udare na ukrajinske gradove i napade duž cele linije fronta. Vojni stručnjaci ističu da je ruska strana usvojila nove taktike, oslanjajući se na masovnu upotrebu dronova i malih diverzantskih jedinica, piše The New York Times.
10. 08. 2025. u 20:18
EVO KO JE TROSTRUKI UBICA IZ GNjILANA: Bio u društvu sa Kurtijem, Osmanijevom i Haradinajem
TRI osobe su ubijene, a nekoliko je ranjeno u pucnjavi koja se dogodila danas u Gnjilanu, dok je osumnjičeni napadač u bekstvu, prenela je Koha. Bolnica u Gnjilanu saopštila je da je na licu mesta konstatovana jedna smrt, a da su dve osobe prebačene u Urgentni centar bez znakova života.
10. 08. 2025. u 18:11
Ovako izgleda kuća Milana Borjana koja je demolirana: Lopov odneo i snimač video nadzora (FOTO)
"HVALA policiji grada Beograda na brzoj reakciji i sjajnom odnosu prema poslu."
11. 08. 2025. u 09:52
Komentari (0)