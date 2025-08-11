SVE SAZNAMO, A FILM JOŠ NISMO GLEDALI: Ima li poente ispratiti nove filmove i serije, ako je dobar deo već viđen na društvenim mrežama

"ĐAVO" se vratio i ponovo nosi Pradu! Kada su američki mediji prvi put posle višegodišnjih spekulacija o potencijalnom snimanju nastavka kultnog filma iz 2006. godine izvestili da će njegovi ljubitelji, ipak, dobiti drugi deo, vest je širom SAD, ali i sveta dočekana sa oduševljenjem. A nakon što je krajem juna ove godine na zvaničnom instagram-nalogu filma objavljena fotografija dve vatreno crvene cipele sa štiklom trozupca koja najavljuje prvu klapu, radost obožavaoca koji željno iščekuju da vide šta se u međuvremenu dogodilo u životima voljenih likova je još više porasla. Međutim, kada su niz društvene mreže počele da se slivaju fotografije sa snimanja nastavka, oduševljenje je kod dela publike - splasnulo.

Foto: Profimedia

S obzirom na to da su modne kombinacije protagonista iz prvog dela ostale u pamćenju ljubitelja filma do danas, verni fanovi su jedva čekali da vide šta to u 2025. godini oblače Miranda, Endi i Emili, koje igraju Meril Strip, En Hatavej i Emili Blant. Međutim, produkcioni tim ih nije dugo ostavio u mraku. Posle samo nekoliko dana "skrolovanja" korisnici digitalnih platformi su mogli da vide drage likove u novim "akcijama" i kostimima. Snimanje filma na ulicama Njujorka ispratili su paparaci, ali i stanovnici Velike jabuke, ponosno ih delivši na internetovoj paukovoj mreži.

A dok se deo publike oduševljavao što je odmah dobio uvid u nastavak voljenog filma, drugi se razočarao, tvrdeći da mediji uz armiju korisnika društvenih mreža kvare buduće gledanje filma. Fanovi pokretnih slika već duže vreme otvoreno kritikuju filmadžije što "misteriju" ne mogu da održe time što scene koje snimaju na otvorenom ne umeju da sakriju od objektiva, pa samim tim i od gledalaca.

- Uzbuđena sam kao i bilo koji drugi zaposleni u modnom magazinu "Vog" zbog nastavka filma "Đavo nosi Pradu", ali ne želim da lažem. Time što sam već videla na mrežama šta nosi Endi Saks, koju igra En Hatavej, to me je razočaralo. Želim da zamišljam njen život kao odrasle žene posle rada u časopisu "Ranavej" sve dok film ne stigne u bioskope - ocenila je Ema Spekter, novinarka "Voga".

Snimali i lažne scene A KAKO produkcije nekad ne mogu da pobegnu od paparaca, pojedine ekipe su se dosetile da snime lažne scene kako bi sačuvale misteriju. To je bio slučaj sa nastavkom čuvenog "Seks i grada" pod nazivom "I tek tako...", otkrila je jedna od glavnih zvezda serije posle snimanja prve sezone.

Sa njenim mišljenjem su se složili brojni drugi obožavaoci filma koji su, takođe, istakli da digitalni mediji i društvene mreže i te kako negativno utiču na buduće gledanje ostvarenja na širokom ekranu uz grickanje kokica i čašu hladnog pića. A zbog blizine pristupa fotografa, ali i publike, mnogi se pitaju da li je otvorenost produkcije slučajnost ili nameran potez kako bi se film popularizovao i pre dolaska u bioskope.

- Neke produkcije se trude da spreče fotografisanje, pa kada vidite toliko jasnih slika En Hatavej i Meril Strip, to me navodi na pomisao da zvezde i produkcija žele da se snimci objave u medijima. Za neke filmove, to je deo marketinškog plana - smatra jedan od korisnika društvene mreže "Redit".

Drugi komentariše da produkcija ili sama angažuje paparace da fotografišu scene sa snimanja ili, ako direktno sa njima ne kontaktiraju, ne trude se da spreče da zabeleženi snimci dođu do gledalaca:

- Da nisu želeli da se fotografije sa seta objave, one ne bi videle svetlost dana. Ovo je apsolutno deo pi-ar strategije.

Marketinški potez ili ne, otvara se pitanje da li je u vreme društvenih mreža uopšte moguće sakriti bilo kakvu misteriju nekog novog ostvarenja, čime se oduzima čar iščekivanja. Jer koliko god za jedne bilo primamljivo da što pre vide deliće dugo očekivanog filma ili serije, drugi se pitaju ima li uopšte poente gledati ih kada konačno dođu do bioskopa ili na striming servise. Naročito, ako se uzme u obzir da su paparaci umeli da fotografijama sa snimanja upropaste uživanje u filmu jer su gledaoci znali da ih čeka ta, ključna scena.

Vreme bez interneta STARIJI se sećaju vremena kada se ove situacije nisu dešavale jer nije bilo društvenih mreža, niti pametnih telefona. - Sećam se da sam video kako snimaju prvi deo filma "Đavo nosi Pradu" u Njujorku. Nije bilo paparaca, niko nije pravio fotografije telefonima. Bilo je samo nas nekoliko koji smo kasnije, uz piće, opisivali prijateljima šta smo videli. Dobra stara vremena - prisetio se jedan od korisnika društvenih mreža.