LOPOVI UKRALI LABUBU LUTKE: Odneli robu vrednu više od 30.000 dolara (VIDEO)

08. 08. 2025. u 21:00

LABUBU lutke u vrednosti od 30.000 dolara ukradene su iz kalifornijske prodavnice One Stop Sales.

ЛОПОВИ УКРАЛИ ЛАБУБУ ЛУТКЕ: Однели робу вредну више од 30.000 долара (ВИДЕО)

Foto: Printskrin

Prema pisanju lista The Guardian, lopovi nisu dirali elektroniku, novac ili drugu robu.

- Ukrali su mnogo stvari, verovatno robu vrednu 30.000 dolara ili više. Toliko smo se trudili da dođemo do ove tačke, a oni su jednostavno ušli i sve uzeli - rekla je suvlasnica Džoana Avendano.

Ona je rekla da je krađa pažljivo isplanirana. Lopovi su pratili nalog kompanije One Stop Sales na društvenim mrežama i primetili su objavu o obnavljanju zaliha.

Šerifska služba okruga Los Anđeles trenutno sprovodi istragu.

