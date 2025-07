EVROPA PUCA IZNUTRA: Američke kompanije preuzimaju tržište dok se evropski borbeni projekti raspadaju

ZASTOJ u razvoju evropskog programa FCAS (Future Combat Aircraft System), koji ima za cilj izgradnju lovca šeste generacije, mogao bi biti prevaziđen do kraja avgusta, prema informacijama sa sastanka održanog u četvrtak, 24. jula, između nemačkog kancelara Fridriha Merca i francuskog predsednika Emanuela Makrona.

Kako je izjavio portparol nemačke vlade, Štefan Kornelijus, tokom susreta u Berlinu, Merz i Makron su zatražili od svojih ministara odbrane da procene „realne perspektive za nastavak saradnje u okviru projekta FCAS“ i da iznesu konkretne predloge za rešavanje postojećih nesuglasica.

Zajednička sednica nemačke i francuske vlade zakazana je za 28–29. avgust u Tulonu, Francuska, a prema nemačkim izvorima, očekuje se da se spor oko FCAS programa reši do tada.

SPOROVI UNUTAR EU: DASSAULT ŽELI DOMINACIJU, NEMAČKA TRAŽI RAVNOTEŽU

Nemačka očekuje da francuski partner poštuje prethodne dogovore prema kojima bi kompanije Dassault (Francuska), Airbus Deutschland (Nemačka) i Indra (Španija) trebalo da učestvuju ravnopravno – svaka sa po trećinom učešća u projektu.

Ova tema postaje sve aktuelnija nakon što su u medijima kružile informacije da Dassault pokušava da poveća svoje učešće u projektu na čak 80%, što je za Berlin apsolutno neprihvatljivo.

Planirano je da se sistem FCAS završi do 2040. godine, a budući avion bi trebalo da funkcioniše u tandemu sa izviđačkim i borbenim dronovima, zamenjujući postojeći Eurofighter.

FCAS JOŠ BEZ KONKRETNIH DRONOVA DOK AMERIKANCI NUDE GOTOVA REŠENjA

Trenutno, projekat FCAS ne uključuje jasno definisane zahteve za buduće kolaborativne dronove, ali američka kompanija General Atomics već se pozicionirala agresivno, nudeći svoj CCA (Collaborative Combat Aircraft) kao brzo dostupnu alternativu.

Amerikanci predlažu isporuku lovca nove generacije, baziranog na američkoj platformi, ali sastavljenog u Evropi i opremljenog evropskim sistemima za misije – uz učešće svojih podružnica iz SAD i Nemačke.

Nova letelica proizilazi iz prototipa YFQ-42A, koji se trenutno testira na zemlji i planiran je za prvi let do kraja leta. Projekat razvija General Atomics Aeronautical Systems, Inc. (GA-ASI) iz San Dijega, Kalifornija.

GENERAL ATOMICS ULAZI NA EVROPSKO TRŽIŠTE UZ PODRŠKU NATO PARTNERSTVA

„Evropske nacije su ključni i nezamenjivi saveznici za Sjedinjene Američke Države i našu kompaniju“, izjavio je izvršni direktor GA-ASI, Linden Blu. „Spremni smo da ponudimo tehnološki zrelu platformu i radujemo se nacionalnim partnerstvima u Nemačkoj i Evropi, kako bismo ove letelice uveli u upotrebu unutar NATO-a i evropskih vazduhoplovstava.“

Očekuje se da će General Atomics uskoro dostaviti sličnu ponudu i britanskoj kompaniji BAE Systems, koja u okviru projekta GCAP (Global Combat Air Programme)) sarađuje sa industrijskim partnerima iz Italije i Japana na razvoju konkurentskog borbenog sistema koji bi takođe nasledio Jurofajter.

AMERIČKI AVENGER, REAPER I SEA GUARDIAN: OZBILjNA PRETNjA ZA EVROPSKU AUTONOMIJU

General Atomics je poznat po širokom spektru naprednih dronova i višerazinskih letelica – od Predator-a i Reaper-a do Sea/Sky Guardian-a i Avenger-a. Njihova sposobnost da brzo uđu na evropsko tržište dodatno je olakšana:

*posedovanjem proizvodnih kapaciteta unutar Evrope,

*aktivnim bilateralnim vezama sa evropskim državama u okviru NATO-a,

ali i zahvaljujući nedostatku jedinstva unutar EU, gde nacionalne razlike i konflikti ugrožavaju projekte poput Eurodrone, iz kojeg je Francuska nedavno najavila izlazak.

EVROPA GUBI STRATEŠKU INICIJATIVU

Sporovi oko FCAS-a, nedostatak konkretnih rešenja i sveprisutna fragmentacija unutar EU stvaraju idealan ambijent za američke kompanije da preuzmu vodeću ulogu u modernizaciji evropskog vojnog vazduhoplovstva.

I dok Berlin i Pariz pregovaraju oko procenta udela, Sjedinjene Države već nude gotova rešenja, spremna za NATO integraciju i bez unutrašnjih političkih prepreka.

U trci za borbeni avion budućnosti, Evropa se nalazi pred izborom: ili unutrašnje jedinstvo i tehnološka suverenost, ili potpuna zavisnost od američkih vojnih sistema.

