Rat u Ukrajini – 1.236. dan.

Foto Tanjug/MoD Rusije

Napredak ruske armije u DNR (MAPA)

Ruska vojska preuzela kontrolu nad naseljima Mirnoje i Nikolajevka u DNR.

Borci grupe „Vostok“ su napredovali duboko u neprijateljsku odbranu i preuzeli kontrolu nad naseljem Karla Marksa u Donjeckoj Narodnoj Republici.

Istovremeno, borci grupe „Otvažnije“ su tokom ofanzivnih dejstava oslobodili naselje Nikolajevka, takođe koje se nalazi u DNR.

Rusi oslobodili Nikolajevku

Nakon što su 13. jula oslobodili selo Nikolajevka, ruskim borcima je ostalo oko 2,5 kilometra do predgrađa Dimitrova (ukrajinski naziv – Mirnograd) Donjecke Narodne Republike, izjavio je vojni stručnjak Andrej Maročko.

-Bez obzira na to što se Nikolajevka nalazi u niziji, ovo naselje je zaista važno. Nakon njegovog oslobođenja, otvaraju nam se operativni prostori, a pojaviće se i manje-više bezbedan put do Dimitrova. Od Nikolajevke do Dmitrova je ostalo oko 2,5 kilometra, rekao je on.



Najnoviji izveštaj Ministarstva odbrane Rusije: VSU izgubio više od 1200 vojnika, oboreno 215 dronova

Grupa „Centar“ oslobodila je naselje Nikolajevka u DNR. U prethodna 24 časa u borbama je poginulo i ranjeno više od 450 ukrajinskih vojnika, a uništena dva oklopna vozila ukrajinske vojske, osam automobila i tri artiljerijska oruđa;

Jedinice grupe „Istok“ nastavile su da napreduju u dubinu odbrane protivnika i oslobodile naselje Karl Marks u Donjeckoj Narodnoj Republici. U borbama je poginulo i ranjeno više od 205 ukrajinskih vojnika, a uništeno oklopno vozilo, 14 automobila, dva artiljerijska oruđa, dve stanice za radioelektronsko ratovanje i skladište opreme;

Grupa „Zapad“ porazila je formacije četiri ukrajinske brigade u različitim delovima Harkovske oblasti i DNR. Gubici ukrajinske vojske iznose: do 220 vojnika, dva oklopna vozila, 17 automobila, artiljerijsko oruđe i četiri skladišta municije;

Ukrajinska vojska izgubila je više od 150 vojnika u zoni dejstava ruske grupe „Sever“. U borbama je poginulo i ranjeno više od 150 vojnika, dva oklopna vozila, 14 automobila, tri artiljerijska oruđa i skladište opreme;

U zoni dejstava grupe „Jug“ poginulo je i ranjeno više od 135 ukrajinskih vojnika, a uništeno je skladište municije i skladište opreme;

Snage grupe „Dnjepar“ su tokom proteklog dana uništile više od 60 ukrajinskih vojnika, devet automobila, artiljerijsko oruđa, osam stanica za radioelektronsko ratovanje, skladište municije i tri skladišta opreme.

PVO sistemi oborili su devet vođenih avionskih bombi i 215 bespilotnih letelica avionskog tipa. Takođe su uništena dva lansera za raketne sisteme i radarska stanica za raketni sistem „patriot“.

Nezaustavljiv napredak ruske vojske (VIDEO)

Posade FPV dronova uništavaju protivničke komunikacione uređaje za bespilotne letelice kod Kupjanska, omogućavajući napredovanje ruskih snaga na tom delu fronta.

Napad iz Kurska i Milerova, oboreno 40 letelica

Snage protivvazdušne odbrane Ukrajine oborile su 40 od ukupno 60 bespilotnih letelica kojima su ruske snage izvele napad na Ukrajinu između 12. i 13. jula, saopštile su Vazduhoplovne snage Oružanih snaga Ukrajine.

Napad je izveden iz pravca ruskih gradova Kursk i Milerovo, a u pitanju su bili jurišni dronovi tipa "šahed", kao i bespilotne letelice-imitatori različitih tipova. Napadi su uglavnom bili usmereni na teritorije u blizini linije fronta, uključujući Donjecku, Sumsku i Dnjepropetrovsku oblast.

Protivvazdušna odbrana reagovala je angažovanjem avijacije, protivavionskih raketnih jedinica, sistema elektronskog ratovanja, kao i mobilnih vatrenih timova Oružanih snaga Ukrajine.

Prema preliminarnim podacima, oboreno je 20 dronova tipa "šahed", kao i dronova drugih vrsta, na severu, istoku, zapadu i u centralnim delovima zemlje.

Takođe, još 20 bespilotnih letelica-imitatora je ili izgubljeno s radara ili neutralisano elektronskim ometanjem.

Kako je ranije saopšteno, oko ponoći je ruska vojska izvela napad na grad Slovjansk u Donjeckoj oblasti koristeći bespilotnu letelicu "Geran-2", pri čemu su oštećeni bolnica i vrtić.

Ruska vojska potisnula ukrajinske snage iz sela Gruševsko

Ruska vojska potisnula je Oružane snage Ukrajine iz sela Gruševsko, koje se nalazi na zapadu DNR kod granice sa Dnjepropetrovskom oblašću Ukrajine, izjavio je za Sputnjik kopredsednik koordinacionog saveta za integraciju novih regiona Vladimir Rogov.

Selo Gruševsko nalazi se pored sela Novoukrainka, Jalta, Zaporožje, Tolstoj i Podubno koja su, prema podacima ruskog Ministarstva odbrane, već oslobođena od ukrajinskih oružanih snaga.

Ukrajina koristila nemačke kumulativne kasetne mine

Oružane snage Ukrajine su u Kurskoj oblasti za uništavanje tehnike koristile nemačke kumulativne kasetne mine sa magnetnim senzorima, izjavio je za Sputnjik zamenik komandanta jedinice za razminiranje Međunarodnog centra za razminiranje Bogdan Mironov.

Takođe je napomenuo da su mine bacane iznad položaja ruskih oružanih snaga pomoću granate kalibra 155 milimetara (NATO standard).

Ruski PVO sistemi oborili 36 bespilotnih letelica

Ruski PVO sistemi uništili su tokom noći 36 ukrajinskih bespilotnih letelica avionskog tipa iznad ruskih oblasti, saopštilo je Ministarstvo odbrane Rusije.

Iznad Belgorodske oblasti uništeno je 26 dronova, iznad Voronješke – četiri drona, i po tri iznad Lipecke i Nižegorodske oblasti, precizira se u saopštenju.

Kijev uskraćuje isplate desetinama hiljada porodica vojnika

Kijevske vlasti odbijaju pod svakakvim izgovorima da isplate odštetu porodicama poginulih vojnika Oružanih snaga Ukrajine koje je Rusija predala Ukrajini, saopštio je predstavnik antifašističkog podzemlja za Sputnjik.

Prema njegovim rečima, porodicama poginulih vojnika po zakonu treba da se isplati novčana nadoknada.

- Na primer, kada je rođak ukrajinskog vojnika koji je poginuo u Kurskoj oblasti, a čije je telo vratila Rusija, zatražio nadoknadu, kijevske vlasti su izjavile da neće ništa isplatiti, pošto nemaju pouzdane informacije, odnosno iskaze svedoka, da je taj vojnik poginuo u borbi dok je bio na dužnosti - rekao je sagovornik agencije.

On je objasnio da je telo dotičnog vojnika imalo višestruke rane od gelera, koje su mogle nastati samo kao posledica artiljerijske vatre.

- Ovo odbijanje nikako nije izolovan slučaj. Ono je masovno i sistemsko. Ljudi shvataju da je neko već zaradio, ukrao, uštedeo na smrti njihovih rođaka i niko nema nameru da im bilo šta vraća - naglasio je predstavnik podzemlja.