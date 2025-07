KAO DA ĆE RUSI SUTRA DA NAPADNU: Započela rekonstrukcija najveće evropske luke u Amsterdamu za prihvat vojnog materijala

Najveća evropska luka u holandskom gradu Roterdamu sprema se za eventualni rat sa Rusijom.

Foto: Profimedia

Britanski "Fajnenšal tajms" preneo je do detalja informacije o transformaciji dela ove luke u vojne svrhe.

Sve to se događa u trenutku kada je NATO odlučio da značajno podigne sredstava kojima raspolaže, i to pre svega na evropskom tlu. Evropska komisija kroji plan za čak 800 milijardi evra dodatnog novca za naoružavanje u cilju sprečavanja "spoljne agresije". Na nedavnom samitu NATO, takođe u Holandiji, u Hagu, odlučeno je da zemlje članice, uz stavljanje na raspolaganje do 300.000 vojnika "za slučaj ruskog napada", do 2035. godine pojačaju direktna ulaganja u odbranu na 3,5 odsto i još 1,5 odsto u pobošljanje civilne infrastrukture.

Rekostrukcija luke u Roterdamu, koja se nalazi među deset najvećih na svetu, vršiće se upravo u okviru ove druge stavke. To se, kažu, uklapa i u projekat da EU bude manje zavisna od SAD u politici odbrane, imajući u vidu izolacionistički stav američkog predsednika Trampa.

Gensek Severnoatlantske Alijanse Mark Rute je upozorio na mogući Treći svetski rat "koji bi mogli da pokrenu Rusija ili Kina". Ovdašnji mediji ističu da konflikt još nije izvestan, ali da se ništa ne prepušta slučaju. Zbog toga se luka u Roterdamu ubrzano priprema za moguće ratne prilike.

U luci su već počeli da rezervišu mesta za brodove koji bi transportovali vojni materijal, oruđe i ljudstvo na evropsko tlo. Sve se radi kao da će rat biti iminentan. U Roterdamu već imaju iskustva s prijemom oružja, ali nije bilo specijalizovanog terminala u te svrhe. Zato će deo dokova sada biti pripremljen za takve operacije, uključujući i pristajanje velikih ratnih brodova. Pre svega, za primanje materijala iz pravca SAD, Velike Britanije i Kanade. Ističe se da je to važno u slučaju produženog konflikta, imajući u vidu da evropske vojske raspolažu malim kapacitetima za rezerve vojne opreme.

Šef luke u Roterdamu Budvejn Simons je poručio da bi više vojnih brodova NATO u slučaju konflikta mogli tu da budu ukotvljeni tokom više sedmica, četiri do pet puta godišnje. Takođe, najavio je i vojne vežbe amfibijama više puta tokom godine. Ističe se da je ovo mesto, kao jedna od najvećih evropskih infrastruktura uopšte, strateški važno, i zbog toga što je adaptirano za čuvanje ključnih sirovina kao što su nafta, gas, bakar, litijum i grafit.

Namera je da se odavde deo američkih blindiranih trupa prebacuje na front u slučaju kopnenog sukoba Zapada i Rusije. Švajcarski "Blik" piše da se ovo oslobađanje prostora u vojne svrhe u civilnoj luci u Roterdamu uklapa u uvođenje tvrde linije NATO na nedavnom samitu u Hagu. Francuski "Ekspres" dodaje da se ovim činom "Stari kontinent priprema za rat".

Takođe, sklopljen je dogovor i oko logističke saradnje između Roterdama i luke u Antverpenu u susednoj Belgiji, ukoliko kapaciteti za prihvat u Holandiji ne budu dovoljni. To se čini iako u mirnodopska vremena ove civilne luke posluju kao konkurenti.

"Fajnenšel tajms" piše da se u Roterdamu može bezbedno pretovarivati municija, a takođe je objavio i šemu "kuloara transporta" vojnog materijala, odavde, širom Evrope. Planom je navodno predviđeno da se američki vojnici iskrcavaju u Roterdamu ili Hamburgu. Ako to bude onemogućeno, varijante su i italijanski gradovi enova i Specija, Atina u Grčkoj, kao i više luka u Turskoj. Tokom prošle godine započeti su i planovi razmatranja transporta trupa preko zemalja članica NATO sa Balkana, ali takođe i preko Norveške, Švedske i Finske.